◇第6回WBC 準々決勝 米国─カナダ（2026年3月13日 テキサス州ヒューストン）

ジャイアンツのローガン・ウェブ投手（29）が13日（日本時間14日）、米国代表として、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝、カナダ戦に先発。5回途中まで相手打線を無失点に封じた。

立ち上がりは先頭・ロペスに左前打を許すと、1死からオニールにも左前打を浴び得点圏に走者を背負ったが、後続を2者連続三振。無失点で切り抜けた。

2〜4回までは3イニング続けて無失点。5回は1死からジュリアンを四球で歩かせ、ロペスの投ゴロで2死二塁にしたところで降板となった。後を継いだケラー（フィリーズ）がネーラーを一ゴロに打ち取りピンチをしのいだ。ウェブのこの日の投球内容は4回2/3を4安打無失点、5奪三振だった。

ウェブは2014年のMLBドラフト4巡目（全体118位）でジャイアンツから指名され、19年にメジャーデビュー。昨季は34試合で15勝11敗、防御率3・22を記録するなど、5年連続2桁勝利をマークしたMLB屈指の先発右腕だ。メジャー通算70勝（53敗）を挙げている。

打線も初回に1死一塁からジャッジの二塁打で二、三塁に好機を広げると、シュワバーの内野ゴロの間に1点を先制。3回にはブレグマンの適時内野安打、敵失も絡め2点を加えた。