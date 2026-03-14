8人組ボーイズグループ、ALPHA DRIVE ONE(アルファドライブワン)が13日、横浜市内で、今年1月にリリースした韓国デビュー作品「ALPHA DRIVE ONE THE 1ST MINI ALBUM‘EUPHORIA’」の発売を記念し、日本で初となるショーケースを開催した。

2025年、グローバルオーディション番組「BOYS 2 PLANET」で世界223の国と地域から約2,600万票の投票で選ばれ誕生したグループ。ショーケースには、対象商品の購入者の中から応募抽選で選ばれたファン1000人が来場した。

デビュータイトル曲「FREAK ALARM」、先行配信で話題を集めた「FORMULA」、ファンの間で高い人気の「Cinnamon Shake」の3曲を日本で初披露した。メンバーによる日本語を交えたトークやゲームコーナーも行われ、終始会場は熱気と歓声に包まれた。

イベント序盤、MCの呼びかけで8人が手を振りながら登場。集まったALLYZ（ファンの総称）の歓声があちこちから湧き上がる中、メンバーたちは日本での初めてのイベントでそれぞれ簡単なあいさつと意気込みを日本語で語った。デビューした心境を尋ねられると、XINLONGは「ドキドキしました！うれしいです！“嬉シンロン”！」とユーモラスに盛り上げた。LEOも「日本に初めて来ましたがとても幸せです」と笑顔を見せた。

日本に来た感想を聞かれたSANGHYEONは「久しぶりに日本に来ることができて本当に幸せです。温泉が好きなので温泉に行きたいです」と話した。「ALLYZ！おいしいものをおすすめしてください」とリクエストすると、さまざまな返答を浴びた。SANGWONは「日本にいるALLYZとたくさん思い出を作ることが楽しみです。これからの思い出が待ち遠しいです」と、日本活動への意気込みを語った。

終盤にはメンバーが1人ずつファンへの感謝を伝え、JUNSEOは日本にファンクラブが設立されると報告。GEONWOOは「いろんな計画を立てています。すぐにお見せできると思うので期待してください」と呼びかけた。