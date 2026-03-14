田村愛美鈴、初ランジェリー解禁！美スレンダーボディで魅せる『FLASH』グラビア

生見愛瑠が柔らかな表情で魅了の表紙＆巻頭10P！ 麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛名うい掲載の『FLASH』は3月10日(火)発売

田村愛美鈴『FLASH』で初ランジェリーグラビアに挑戦

ガールズバンドアイドル「ザ・コインロッカーズ」を経て、現在はソロで活動する田村愛美鈴が『FLASH』に登場した。

誌面では6ページにわたり、自身初となるランジェリーグラビアに挑戦。インタビューでは、そのスレンダーなスタイルからは想像できない「ポテトチップスやラーメンが好き」という意外な素顔も明かしている。

【プロフィール】

田村愛美鈴（たむら・あみり）

25歳 2000年7月5日生まれ 埼玉県出身

T156・B77W57H84 AB型

趣味：韓国ドラマ・映画鑑賞、お菓子作り

特技：バスケットボール、キーボード

2018年12月、「ザ・コインロッカーズ」のメンバーとしてデビュー。2019年には1stシングル楽曲『憂鬱な空が好きなんだ』が『俺のスカートどこいった？』（日本テレビ系 ）の主題歌に起用される。2021年12月のラストライブを終えグループが解散した後、2022年6月から芸能活動を再開。

そのほか最新情報は、公式X(@Amiri_Tamura)、公式Instagram（@amiri_tamura）にて

【クレジット】

田村愛美鈴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎オノデラカズオ

【デジタル告知】

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