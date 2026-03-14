【アクサ生命プレゼンツ／抽選で120名様を無料ご招待】金子侑司さんと一緒に学ぶ“お金の基本”『ラブすぽ』マネーセミナー！！4/27（月）19:00～開催！！

【応募期間】2026年3月14日（土）11:00開始 ～ 4月12日（日）23:59終了

（ご応募は下記「抽選申し込みページ」or チケット情報・予約サイト「パスマーケット」から検索）

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現役時代は埼玉西武ライオンズでプレーし、盗塁王を2度獲得するなど、チームを代表するスピードスターとして活躍した金子侑司さんをゲストにお招きして、プロ野球ファンとゲストが一緒に“お金の基本”について学べるセミナーイベントを企画いたしました。





物価高が続くいま、日々の生活や将来設計について、「お金のこと」が気になっている方も多いのではないでしょうか。

4月は新年度のスタート。

新学期や新生活を迎えるこのタイミングだからこそ、将来を見据えた“お金の基本”を学んでみませんか？

本セミナーでは、プロのファイナンシャルプランナーが「お金のいろは」を分かりやすく解説。知っているようで知らない基礎知識を、金子さんと一緒に楽しく学べます。



ご来場皆さまの特典として、

● 当日のアンケート回答で、金子侑司さんとのツーショット写真撮影会を実施

● 希望者には、後日ファイナンシャルプランナーによる無料個別相談が受けられます



また、開幕から1カ月が経過したライオンズの戦況やパ・リーグ全体の展望など、金子さんに語っていただくミニトークショーも開催。

是非この機会をお見逃しなく！！

イベント概要

：2026年4月27日（月）19:00スタート、21:00終了予定：金子侑司さん（元埼玉西武ライオンズ）：ファイナンシャルプランナー 播磨崇宏さん（アクサ生命保険株式会社 横浜FA支社）：DJケチャップさん（野球日本代表スタジアムDJ、スポーツイベントMC）：無料（抽選で120名様をご招待）：メディアドゥ セミナールーム／東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル5F（東側）※東京メトロ東西線「竹橋駅」直結※パレスサイドビル東側エレベーターより5Fにお上がり下さい：2026年3月14日（月）11:00 開始 ～ 4月12日（日）23時59分 終了：アクサ生命保険株式会社 MCVP推進第1部 第1課／東京都港区白金1-17-3NBFプラチナタワー（AXA-C-260302/847-057）：株式会社日本文芸社「ラブすぽ」／東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル※本マネーセミナーはアクサ生命の依頼により日本文芸社「ラブすぽ」が集客し、アクサ生命が開催致します。ただし、参加者の受付登録・参加者情報管理については日本文芸社「ラブすぽ」が責任を以て行います。：「ラブすぽ」イベント運営局／lovespo@nihonbungeisha.co.jp

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注意事項：申し込みサイトをご確認ください。