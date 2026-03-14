辻希美、新設した自宅の床暖で温まる第5子次女の姿公開「かわいいいいいいいい」
タレントの辻希美（38）が13日、自身のブログを更新。第5子で次女の夢空ちゃん（ゆめあ・0）のかわいらしい姿を公開した。
【写真】愛犬と共に床暖で温まる次女・夢空ちゃん
辻は先月のブログで、「今日から床暖の工事が始まりましてリビングをスタジオに移動させました笑」とリビングに床暖房を設置する工事を進めていることを報告。作業が進む自宅内の写真をアップしたり、「キッチンがほぼ使えない状態」での自炊の様子などを紹介していた。
7日に「無事終わりました」と工事の終了を報告しており、この日は「あったかいねぇ」と、夢空ちゃんと愛犬が床に這いつくばるように寝転ぶ姿をアップ。ほほ笑ましい日常の光景に、辻は「かわいいいいいいいい」と愛しさを募らせているようだった。
辻とタレント・杉浦太陽（45）と2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【写真】愛犬と共に床暖で温まる次女・夢空ちゃん
辻は先月のブログで、「今日から床暖の工事が始まりましてリビングをスタジオに移動させました笑」とリビングに床暖房を設置する工事を進めていることを報告。作業が進む自宅内の写真をアップしたり、「キッチンがほぼ使えない状態」での自炊の様子などを紹介していた。
辻とタレント・杉浦太陽（45）と2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。