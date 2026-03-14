＜大相撲三月場所＞◇六日目◇13日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】話題を呼んだ“ウルトラの足取り”（実際の様子）

62キロの小兵が130キロの対戦相手を一瞬の妙技で撃破。その光景を受け、相撲ファンは「今のは何だ？」「名人」「足と相撲を取る男」などと驚きの声を上げた。

その妙技を繰り出したのは序二段九十八枚目・宇瑠寅（式秀）。身長165.3センチ、体重62.5キロの角界最軽量力士だ。対する序二段九十六枚目・魁玉聖（浅香山）は身長179.5センチ、体重130.9キロ、巨漢が集う角界では特別“大柄”というわけではないが、それでも宇瑠寅に比べ、2倍以上の重さを有する。

自分より体の大きな相手に、宇瑠寅はこれまで何度も足取りを決めてきた。この日も、そんな宇瑠寅の“得意技”が炸裂した。

立ち合い直後、魁玉聖の強烈な突き押しに飛ばされかけた宇瑠寅だったが、すぐに視線を下に向けて、右足を掴みにいき、そのまま転がした。

絶妙なタイミングで足取りを狙い、130キロの対戦力士を転がした宇瑠寅。一瞬の妙技に館内からは歓声が起こり、「今のは何だ？」とその光景を珍しがる視聴者も。一方、一部ファンには宇瑠寅の得意技が足取りと知られているようで、「足取り名人」「たいしたもんだなー」「やった、足取り！」「うまー！」「足と相撲を取る男」などの反響も寄せられていた。（ABEMA/大相撲チャンネル）