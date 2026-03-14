3月13日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「シュシュを使った3パターンのヘアアレンジ」が紹介されました。

【映像】蛯原友里、カチモリ風アレンジに「私でも簡単にできそう！」シュシュを使った3パターンのアレンジをレッスン

教えてくれたのは、ヘアスタイリストの前原穂高さん。多くのモデルや俳優に支持され、雑誌やCMのヘアメイク、サロンの経営からスタイリングの開発まで幅広く活躍中です。

今回は、春にぴったりな華やかな印象にできるシュシュを使ったヘアアレンジを3パターンご紹介。

まずはアレンジ前のベースづくりから。はじめに使うのはダメージケアとキープ力をアップしてくれるオイルです。

手に馴染ませたら、髪全体につけていきます。

続いて、カールアイロンで内巻き・外巻きとカールをつけていきます。顔まわりの毛や後ろの髪まで全体にカールをつけていきましょう。

あらかじめ全体にカールをつけることで、アレンジの仕上がりがアップするのだそう。

巻き終えたら、こちらのバームをつけていきます。

適量を取り、手のひらに馴染ませます。

顔まわりにも少量つけ、束感をつくったら、アレンジ前のベースはOK。

いよいよヘアアレンジ。まずはカチモリ風ハーフアップのアレンジから。

ハチ上の髪の毛をすくうように分け取り、ゴムで結んでいきます。このとき、最後は髪を通しきらず輪っかのお団子になるようにしましょう。

残りの髪は半分折るようにしてゴムで留め、輪っかのお団子をもう1つつくります。

2つお団子をつくると、このような状態に。

2つのお団子の間の位置にシュシュを結びます。こうすると、お団子が上下に見えるように。

これでカチモリ風ハーフアップのアレンジは完成！

ヘアゴムとシュシュで簡単に可愛くできるアレンジ。ぜひ試してみて。

続いては、手軽にふんわり印象になれる、編み下ろしアレンジをレッスン。

まず、耳の上の髪を分け取り、ゴムでまとめてハーフアップにします。

次に、編み下ろしする方向にゴムをずらしてくるりんぱしましょう。

結んでいない毛を2つに分け、片側だけくるりんぱの穴に通します。

髪をまとめて三つ編みにしていきます。毛先は小さめのシュシュで留めます。

最後に、三つ編みを軽くほぐしてゆるさを出したら。

ふんわりとした印象の編み下ろしアレンジの完成！

三つ編みを引き出すのがポイントなのだそう。ふんわりと柔らかい印象になるアレンジ、ぜひチャレンジしてみて。

最後は春っぽさ満開のサイドシニヨンアレンジをレッスン。

まず、コームを使って分け目を少しずらしていきます。

次に、ロープ編みにしつつ下の毛をすくって編み込みます。残った毛はすべてロープ編みにしてゴムで結びましょう。反対側も同様に仕上げていきます。

両サイドのロープ編みを、ゴムをしたままほどかずに後ろ髪と一緒にまとめます。

このとき、耳の後ろあたりでまとめると可愛い仕上がりになるのだそう。

ゴムでまとめたら、結び目を割って上から通し、くるりんぱします。

残った髪は三つ編みにして毛先は少し残します。

最後に、三つ編み部分を巻きつけてお団子にし、シュシュで留めます。

これでサイドシニヨンアレンジは完成！

大きめのシュシュをつければ春っぽさ満開の華やかな印象に。ぜひ試してみて。

シュシュを使うだけで、華やかで洒落感アップのヘアアレンジに。ぜひ参考にしてみて。

番組MCの蛯原友里さんは「3つともすごく凝ったアレンジに見えるんですけど、くるりんぱとか3つ編みを組み合わせてるのが多いから、私でも簡単にできそうだなって思いました。特に最初のカチモリ風アレンジ。あれ、ゴム1個とシュシュで簡単にできるし、私も試してみたいと思います」とコメントしました。