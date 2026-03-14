ボルシアMGが圧巻FK弾などでザンクト・パウリに勝利! 町野修斗は途中投入、藤田譲瑠チマ&安藤智哉はフル出場
[3.13 ブンデスリーガ第26節 ボルシアMG 2-0 ザンクト・パウリ]
ブンデスリーガ第26節が13日に行われ、12位ボルシアMGはホームで16位ザンクト・パウリに2-0で勝利した。ベンチスタートのFW町野修斗は後半30分に途中出場。ザンクト・パウリではMF藤田譲瑠チマとDF安藤智哉が先発フル出場した一方、ベンチ入りしたFW原大智に出番はなかった。
ボルシアMGは前半37分、MFケビン・シュテーガーがペナルティエリア手前中央から左足で見事な直接FKを決め、先制に成功。後半17分にはDFジョー・スカリーが右のゴールライン際でボールを残し、バックパスを出す。FWフランク・オノラが左足のコントロールショットでネットを揺らし、2-0とした。
町野の投入後はスコアが動かず、ボルシアMGはリーグ戦2試合ぶりの白星。ザンクト・パウリは4戦ぶりの黒星を喫した。
ブンデスリーガ第26節が13日に行われ、12位ボルシアMGはホームで16位ザンクト・パウリに2-0で勝利した。ベンチスタートのFW町野修斗は後半30分に途中出場。ザンクト・パウリではMF藤田譲瑠チマとDF安藤智哉が先発フル出場した一方、ベンチ入りしたFW原大智に出番はなかった。
ボルシアMGは前半37分、MFケビン・シュテーガーがペナルティエリア手前中央から左足で見事な直接FKを決め、先制に成功。後半17分にはDFジョー・スカリーが右のゴールライン際でボールを残し、バックパスを出す。FWフランク・オノラが左足のコントロールショットでネットを揺らし、2-0とした。
町野の投入後はスコアが動かず、ボルシアMGはリーグ戦2試合ぶりの白星。ザンクト・パウリは4戦ぶりの黒星を喫した。