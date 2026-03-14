カンテレは14日、ピン芸人の日本一を決める「R-1グランプリ2026」決勝戦のMCをお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）と「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（24）が務めると発表した。決勝戦は21日午後6時30分からフジテレビ系全国ネットで生放送される。

今大会は過去最多となる6171人がエントリー。決勝には、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ・渡辺銀次、ななまがり・初瀬、さすらいラビー・中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（決勝出番順）が駒を進めている。

24代目王者の称号と優勝賞金500万円が懸かった決勝戦。数々の番組でトークスキルと進行力を発揮する山里亮太と、持ち前の明るさで幅広い世代から支持を集める生見愛瑠が初めてタッグを組み、緊迫した舞台を盛り上げる。

▼山里亮太 人生が変わるその瞬間に司会として立ち会える、光栄であり、とんでもないプレッシャーでもあります。ただ、そんなこと言ってられない。全力でこのR-1を盛り上げるお手伝いができたらなと思います！

▼生見愛瑠 挑戦してみたいお仕事の一つだったので、とてもありがたいなと思いました。初めてで緊張もしますし、私でいいのかなという気持ちもありますが、精一杯頑張りたいと思います。視聴者の皆さんや出場される芸人さん、みんなで楽しめる大会になったらうれしいなと思います。私もとても楽しみにしているので、皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせるように頑張ります。

21年から昨年まではお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）とせいや（33）、女優の広瀬アリス（31）が務めていた。