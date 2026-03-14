ドラマ『再会』竹内涼真、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知の“同級生”4人が笑顔でクランクアップ
竹内涼真が主演、井上真央がヒロインを務めるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）が、3月17日放送の最終回を前にクランクアップ。竹内と井上に加え、瀬戸康史、渡辺大知の“同級生”4人からコメントが到着した。
【写真】『再会』竹内涼真らが笑顔のクランクアップ
ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した飛奈淳一（竹内）ら4人の同級生。あれから23年――刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手・岩本万季子（井上）と再会するのだが…。あろうことか、彼女は新たに発生した殺人事件の容疑者。犯行に使われたのは、あの日埋めたはずの拳銃だった――。
大切な人を想う気持ちが思いがけない真実につながっていく、この冬一番切ないヒューマンラブミステリー。本作は放送のたびに考察合戦が過熱し、第1〜8話の累計見逃し配信回数も2909万回を突破（算出期間：1月13日放送終了後〜3月12日／TVer DATA MARKETING調べ）。テレビ朝日史上最高記録を引き続き更新している。
来週3月17日、ついに物語は最終回へ。すべての謎が解き明かされる。そんな中、現場は一足先にクランクアップ。主演の竹内涼真、ヒロインの井上真央、そして瀬戸康史（清原圭介役）、渡辺大知（佐久間直人役）――物語の主軸となる同級生4人を熱演し、視聴者の胸を揺さぶってきた4人が、次々と撮影最終日を迎えた。
一番乗りでオールアップしたのは井上。その表情は実に晴れやかだった。労をねぎらうために駆けつけた竹内、瀬戸、渡辺と満面の笑みでハグする胸熱の光景も広がる。
井上は「とても穏やかな現場だったので助けられました。同級生の皆さんには、たくさん笑わせてもらったり、心を動かされたり。その中で私自身もいろいろなチャレンジができたかなと思います」と、実り多き撮影の日々を回顧。挨拶を終えると愛らしいピースサインも見せ、最後まで現場を明るく盛り上げていた。
数時間後には男性同級生3人のシーンをもって、竹内と瀬戸も全撮影を終了することになった。てっきり3人一緒にオールアップすると思っていた竹内は、渡辺だけ別日の撮影が残っていると知り、「えっ!?」と絶句。瀬戸も「まさか、一緒に終われないというね…」と寂しげにつぶやく一幕もあった。
しかし、渡辺が演じる直人は、劇中で何かと同級生たちから1テンポ遅れを取りがち。この展開も実に本作らしい。竹内は「直人…ごめんなさい」と頭を下げ、渡辺を気遣いつつも、「直人だけ残っているのも、なんか僕ら4人っぽい」とにっこり。
続けて「皆さんのチームワークと僕ら4人の相性、監督たちの演出のおかげで、きつい状況の中でもすごく愛があって、人間味あふれる温かいドラマになったと思います。皆さんに感謝します」と挨拶し、清々しい表情を浮かべた。
また、瀬戸も「寒い中での撮影もあり、最初はちゃんとお芝居できるかなぁ…という感じでしたが、皆さんの集中力と団結力で、何とか乗り越えることができました。演じていて本当に楽しかったです」と満ち足りた笑顔。現場を去る前にがっちり握手を交わし、改めて友情を確かめ合う3人の姿も印象的だった。
一方、後日ようやく撮了の日を迎えた渡辺は「ちょっと寂しいな。みんなと一緒がよかったな」と本音を漏らしながらも終始笑顔。「スタッフの皆さんが少しでも作品を良くしようとしているのが伝わってきて、そういう現場に関われて幸せだなぁと思っていました」と、充実感をにじませた。
ドラマ『再会〜Silent Truth〜』最終回は、テレビ朝日系にて3月17日21時放送。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■竹内涼真（飛奈淳一・役）
僕ら4人にとってはとても苦しい旅でしたが、皆さんのチームワークと僕ら4人の相性、監督たちの演出のおかげで、きつい状況の中でもすごく愛があって、人間味あふれる温かいドラマになったと思います。皆さんに感謝します。楽しかったし、すごく良い結果に結びついているんじゃないかと思います。ありがとうございました！
■井上真央（岩本万季子・役）
寒い時期の撮影で、ロケも多くて大変でしたが、とても穏やかな現場だったので助けられました。同級生の皆さんには、たくさん笑わせてもらったり、心を動かされたり。その中で私自身もいろいろなチャレンジができたかなと思います。本当にお世話になりました！ 皆さんはまだ撮影も残っていると思いますので、最後まで走り切ってください！
■瀬戸康史（清原圭介・役）
寒い中でのロケ撮影もあり、最初はちゃんとお芝居できるかなぁ…という感じでしたが、皆さんの集中力と団結力で、何とか乗り越えることができました。圭介という役も、原作と台本を読んだ時よりも遥かに豊かな人物になりましたし、演じていて本当に楽しかったです。まだ大知は撮影が終わっていないし、皆さんも大変なシーンの撮影が残っていますが、最後まで駆け抜けてください。ありがとうございました。
■渡辺大知（佐久間直人・役）
個人的には反省点もたくさんあって、申し訳ない気持ちもあったりしますが、スタッフの皆さんが少しでも作品を良くしようとしているのが伝わってきて、そういう現場に関われて幸せだなぁと思っていました。またどこかでお会いできたら、うれしいです。完成を楽しみにしています。ありがとうございました。でも、（ひとりで撮影を終えるのは）ちょっと寂しいな。みんなと一緒がよかったな（笑）。
【写真】『再会』竹内涼真らが笑顔のクランクアップ
ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した飛奈淳一（竹内）ら4人の同級生。あれから23年――刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手・岩本万季子（井上）と再会するのだが…。あろうことか、彼女は新たに発生した殺人事件の容疑者。犯行に使われたのは、あの日埋めたはずの拳銃だった――。
来週3月17日、ついに物語は最終回へ。すべての謎が解き明かされる。そんな中、現場は一足先にクランクアップ。主演の竹内涼真、ヒロインの井上真央、そして瀬戸康史（清原圭介役）、渡辺大知（佐久間直人役）――物語の主軸となる同級生4人を熱演し、視聴者の胸を揺さぶってきた4人が、次々と撮影最終日を迎えた。
一番乗りでオールアップしたのは井上。その表情は実に晴れやかだった。労をねぎらうために駆けつけた竹内、瀬戸、渡辺と満面の笑みでハグする胸熱の光景も広がる。
井上は「とても穏やかな現場だったので助けられました。同級生の皆さんには、たくさん笑わせてもらったり、心を動かされたり。その中で私自身もいろいろなチャレンジができたかなと思います」と、実り多き撮影の日々を回顧。挨拶を終えると愛らしいピースサインも見せ、最後まで現場を明るく盛り上げていた。
数時間後には男性同級生3人のシーンをもって、竹内と瀬戸も全撮影を終了することになった。てっきり3人一緒にオールアップすると思っていた竹内は、渡辺だけ別日の撮影が残っていると知り、「えっ!?」と絶句。瀬戸も「まさか、一緒に終われないというね…」と寂しげにつぶやく一幕もあった。
しかし、渡辺が演じる直人は、劇中で何かと同級生たちから1テンポ遅れを取りがち。この展開も実に本作らしい。竹内は「直人…ごめんなさい」と頭を下げ、渡辺を気遣いつつも、「直人だけ残っているのも、なんか僕ら4人っぽい」とにっこり。
続けて「皆さんのチームワークと僕ら4人の相性、監督たちの演出のおかげで、きつい状況の中でもすごく愛があって、人間味あふれる温かいドラマになったと思います。皆さんに感謝します」と挨拶し、清々しい表情を浮かべた。
また、瀬戸も「寒い中での撮影もあり、最初はちゃんとお芝居できるかなぁ…という感じでしたが、皆さんの集中力と団結力で、何とか乗り越えることができました。演じていて本当に楽しかったです」と満ち足りた笑顔。現場を去る前にがっちり握手を交わし、改めて友情を確かめ合う3人の姿も印象的だった。
一方、後日ようやく撮了の日を迎えた渡辺は「ちょっと寂しいな。みんなと一緒がよかったな」と本音を漏らしながらも終始笑顔。「スタッフの皆さんが少しでも作品を良くしようとしているのが伝わってきて、そういう現場に関われて幸せだなぁと思っていました」と、充実感をにじませた。
ドラマ『再会〜Silent Truth〜』最終回は、テレビ朝日系にて3月17日21時放送。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■竹内涼真（飛奈淳一・役）
僕ら4人にとってはとても苦しい旅でしたが、皆さんのチームワークと僕ら4人の相性、監督たちの演出のおかげで、きつい状況の中でもすごく愛があって、人間味あふれる温かいドラマになったと思います。皆さんに感謝します。楽しかったし、すごく良い結果に結びついているんじゃないかと思います。ありがとうございました！
■井上真央（岩本万季子・役）
寒い時期の撮影で、ロケも多くて大変でしたが、とても穏やかな現場だったので助けられました。同級生の皆さんには、たくさん笑わせてもらったり、心を動かされたり。その中で私自身もいろいろなチャレンジができたかなと思います。本当にお世話になりました！ 皆さんはまだ撮影も残っていると思いますので、最後まで走り切ってください！
■瀬戸康史（清原圭介・役）
寒い中でのロケ撮影もあり、最初はちゃんとお芝居できるかなぁ…という感じでしたが、皆さんの集中力と団結力で、何とか乗り越えることができました。圭介という役も、原作と台本を読んだ時よりも遥かに豊かな人物になりましたし、演じていて本当に楽しかったです。まだ大知は撮影が終わっていないし、皆さんも大変なシーンの撮影が残っていますが、最後まで駆け抜けてください。ありがとうございました。
■渡辺大知（佐久間直人・役）
個人的には反省点もたくさんあって、申し訳ない気持ちもあったりしますが、スタッフの皆さんが少しでも作品を良くしようとしているのが伝わってきて、そういう現場に関われて幸せだなぁと思っていました。またどこかでお会いできたら、うれしいです。完成を楽しみにしています。ありがとうございました。でも、（ひとりで撮影を終えるのは）ちょっと寂しいな。みんなと一緒がよかったな（笑）。