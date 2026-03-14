WBC準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）と対戦。2回に3点、3回に4点を失い主導権を握られ、最後は3ランを打たれ7回コールド負けを喫した。0-10と完敗で8強敗退。随所にのぞいたレベルの違いに、韓国メディアからは落胆の声が相次いだ。

韓国の先発はドジャースなどで活躍したリュ・ヒョンジン。初回こそ無失点に抑えたが、2回は1死一塁からカミネロに二塁打を打たれ、一塁走者ゲレーロJr.が一気に生還した。本塁に方向を変えながらヘッドスライディングする激走。その後遊ゴロの間に2点目、タティスJr.にも適時打を浴び、リュ・ヒョンジンは1回2/3を3失点でKOされた。

これを韓国紙「スポーツソウル」は「こんなことが…怪物も避けられないドミニカの火力」と報道。「ノーカットニュース」も「怪物も耐えられない…リュ・ヒョンジン、ドミニカの核打線に1回2/3、3失点降板」と嘆きの声を上げた。

さらに0-3で迎えた3回無死一塁では、ゲレーロJr.に中堅へ二塁打を許す。ここで一塁走者ソトが一挙ホームをつく激走を見せた。返球を受けたパク・トンウォン捕手がタッチに向かい、タイミングはアウトだったが判定はセーフに。初回のゲレーロJr.の生還を許した場面を含め、タッチミスとの指摘が相次いだ。

「スポーツソウル」は「マイアミでも出たタッチミス…痛恨の土タッチ」という見出しで「決定的なミスが出た。ボールをとった後、スライディングしてくるソトの体ではなく地面を先にタッチした」と報じた。

さらに、リリーフ陣もドミニカ打線を抑えられず小刻みな継投に出るしかなかった。3回途中に4番手で登板し、1/3回を3四球で降板したクァク・ビン投手に対し「スポーツソウル」は「時速156キロも無駄」という見出しで報じた。「信じていたファイアーボーラー、クァク・ビンさえドミニカ共和国の威圧感に崩れた。時速156キロの剛速球で正面突破を試みたが、制球難で自らうなだれた」と厳しい論調だ。



（THE ANSWER編集部）