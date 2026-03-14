◾️TVアニメ『彼女、お借りします』（第5期）

▼放送情報

第5期は2026年4月10日（金）深夜2時23分〜、

MBS・TBS・CBC “アニメイズム”枠ほかにて放送開始！

TBS・MBS・CBC：4月10日より、毎週金曜日深夜1時53分〜

※第1話(満足度49)は4月10日（金）深夜2時23分〜

※第2話(満足度50)は4月17日（金）深夜2時8分〜

RKB：4月13日より、毎週月曜日深夜3時〜

HBC：4月13日より、毎週月曜日深夜2時29分〜

BS-TBS：4月10日より、毎週金曜日深夜2時30分〜

AT-X：4月11日より、毎週土曜日夜11時30分〜

※リピート放送：毎週水曜日午前5時30分〜 / 毎週土曜日午前8時30分〜

4月8日（水）夜10時〜、DMM TVにて地上波2日間先行・最速配信！

dアニメストアにて放送翌日から二次先行配信！

※放送・配信情報は予告なく変更となる場合があります。

▼イントロダクション

「週刊少年マガジン」で好評連載中、宮島礼吏による世界累計発行部数1,500万部突破の大人気ラブコメが、待望のTVアニメ第5期に！

清楚可憐な“レンタル”彼女（レンカノ）・水原千鶴のことを家族にも友人にも“本当”の彼女だと紹介してしまった、ダメダメ大学生・木ノ下和也。

嘘だと言い出せないまま“偽り”の関係を続ける和也は、さまざまなイベントを一緒に乗り越えるなかで、次第に千鶴への“本物”の想いを募らせていく。

映画制作のクラウドファンディングを無事成功させ、ついに和也は千鶴への“覚悟”を決める。

一方、やや強引なところがある彼女(仮)・更科瑠夏が、これまで以上に超積極的に和也に迫る……！

さらに、和也と千鶴の“本当”の関係を知る小悪魔的な元カノ・七海麻美が千鶴に急接近する、緊迫した事態も発生！？

周囲を巻き込み、物語はますますヒートアップ！

そして、舞台はハワイアンズへ！！

たった一度の“レンタル”から動き出した和也の“リアル”。

“偽り”の彼女が“本物”になる日は、はたして訪れるのか──！？

▼スタッフ

原作：宮島礼吏（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：古賀一臣

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：平山寛菜

音楽：ヒャダイン

音響監督：郄桑 一

美術監督：秋葉みのる

色彩設計：長尾朱美

2Dアートディレクター:麻生剛史

撮影監督：坂井慎太郎

編集：中葉由美子

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／第6スタジオ

▼キャスト

木ノ下和也：堀江 瞬

水原千鶴：雨宮 天

七海麻美：悠木 碧

更科瑠夏：東山奈央

桜沢 墨：高橋李依

八重森みに：芹澤 優

▼公式WEB / SNSサイト

・WEB：https://kanokari-official.com/

・X：https://x.com/kanokari_anime

（推奨ハッシュタグ：#彼女お借りします）

▼原作情報

漫画『彼女、お借りします』（講談社「週刊少年マガジン」連載）

著・宮島礼吏

第1〜44巻、好評発売中！

「マガポケ」で第1〜2話無料公開中！

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13932016480029113181

「彼女、お借りします 公式アンソロジーコミック」も好評発売中！

漫画『彼女、人見知ります』（講談社「マガジンポケット」連載）

著・宮島礼吏 作画協力・木南ユカ

原作者・宮島礼吏が自ら描く、『彼女、お借りします』公式スピンオフ！

主役は墨ちゃん！ コミュ障彼女の日常奮闘コメディ。

第1〜3巻、好評発売中！

「マガポケ」で第1〜3話無料公開中！

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13933686331662787205