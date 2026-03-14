なきごと、TVアニメ「彼女、お借りします」第5期EDテーマ「204号室」先行配信決定。CD発売と購入者特典解禁も
なきごとが、TVアニメ「彼女、お借りします」第5期エンディングテーマである新曲「204号室」を4月11日にデジタル配信リリースすることを発表した。さらに、5月20日にはCD発売することも決定した。
CD「204号室」は、初回生産限定盤と期間生産限定盤の2形態を同時発売、初回生産限定盤には「204号室」とGlico「ポッキー」CMキャンペーンソング「甘々吟味」の2曲を収録する。さらには2月27日に東京・渋谷eggmanにて開催したなきごと新体制として最初のライブとなったバンドセットステージ＜鳴言 vol.3 [eggman “45th/45days”Anniversary]＞を完全収録したDVDがバンドルされる。期間生産限定盤は、キャラクターデザイン・平山寛菜による描き下ろしジャケット仕様となる。
CD「204号室」は、本日開催した神奈川・F.A.D YOKOHAMA公演を皮切りに全国13カ所を巡る全国ツアー＜ビタースイートベイビーツアー2026＞でも予約受付が行われ、各会場特典として先着10名になきごとサイン色紙がプレゼントされる。
さらに、デジタル配信「204号室」をApple Music プレアド / Spotify プリセーブすると、「オリジナル待ち受け画像」が全員にプレゼントされるので、こちらもチェックしていただきたい。
◾️先行配信「204号室」
2026年4月11日（土）リリース
配信予約：https://erj.lnk.to/qndeIp
※TVアニメ「彼女、お借りします」第5期EDテーマ
作詞・作曲：水上えみり
編曲：高田真路（chef’s）
◾️シングル「204号室」
2026年5月20日（水）
予約：https://erj.lnk.to/uFP6YA
〇初回生産限定盤（アーティスト盤）（CD＋DVD）
ESCL-6241〜6242 ￥4,400（税込）
【CD収録内容】
01.204号室（TVアニメ「彼女、お借りします」第5期エンディングテーマ）
02.甘々吟味（Glico「ポッキー」CMキャンペーンソング）
【DVD収録内容】
鳴言 vol.3 2026.02.27 @ Shibuya eggman
01.ドリー
02.忘却炉
03.ユーモラル討論会
04.さよならシャンプー
05.グッナイダーリン・イマジナリーベイブ
06.短夜
07.甘々吟味
08.マリッジブルー
09.0.2
10.愛才
11.メトロポリタン
12.ハレモノ
13.退屈日和
14.春中夢
15.深夜2時とハイボール
en01.憧れとレモンサワー
en02.癖
〇期間生産限定盤（アニメ盤）（CD＋Blu-ray）
ESCL-6243〜6244 ￥1,650（税込）
【CD収録内容】
01.204号室（TVアニメ「彼女、お借りします」第5期エンディングテーマ）
02.204号室（89秒TVサイズヴァージョン）
03.204号室（Instrumental）
【Blu-ray収録内容】
TVアニメ「彼女、お借りします」第5期ノンクレジットエンディング映像
▼対象店舗 / 特典内容
・なきごと応援店：オリジナルフィルム風しおり
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：オリジナルポストカード
・セブンネットショッピング：オリジナルアクリルカラビナ型
・アニメイト：オリジナルましかくブロマイド※期間生産限定盤のみ対象
※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。ご予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。
◾️TVアニメ『彼女、お借りします』（第5期）
▼放送情報
第5期は2026年4月10日（金）深夜2時23分〜、
MBS・TBS・CBC “アニメイズム”枠ほかにて放送開始！
TBS・MBS・CBC：4月10日より、毎週金曜日深夜1時53分〜
※第1話(満足度49)は4月10日（金）深夜2時23分〜
※第2話(満足度50)は4月17日（金）深夜2時8分〜
RKB：4月13日より、毎週月曜日深夜3時〜
HBC：4月13日より、毎週月曜日深夜2時29分〜
BS-TBS：4月10日より、毎週金曜日深夜2時30分〜
AT-X：4月11日より、毎週土曜日夜11時30分〜
※リピート放送：毎週水曜日午前5時30分〜 / 毎週土曜日午前8時30分〜
4月8日（水）夜10時〜、DMM TVにて地上波2日間先行・最速配信！
dアニメストアにて放送翌日から二次先行配信！
※放送・配信情報は予告なく変更となる場合があります。
▼イントロダクション
「週刊少年マガジン」で好評連載中、宮島礼吏による世界累計発行部数1,500万部突破の大人気ラブコメが、待望のTVアニメ第5期に！
清楚可憐な“レンタル”彼女（レンカノ）・水原千鶴のことを家族にも友人にも“本当”の彼女だと紹介してしまった、ダメダメ大学生・木ノ下和也。
嘘だと言い出せないまま“偽り”の関係を続ける和也は、さまざまなイベントを一緒に乗り越えるなかで、次第に千鶴への“本物”の想いを募らせていく。
映画制作のクラウドファンディングを無事成功させ、ついに和也は千鶴への“覚悟”を決める。
一方、やや強引なところがある彼女(仮)・更科瑠夏が、これまで以上に超積極的に和也に迫る……！
さらに、和也と千鶴の“本当”の関係を知る小悪魔的な元カノ・七海麻美が千鶴に急接近する、緊迫した事態も発生！？
周囲を巻き込み、物語はますますヒートアップ！
そして、舞台はハワイアンズへ！！
たった一度の“レンタル”から動き出した和也の“リアル”。
“偽り”の彼女が“本物”になる日は、はたして訪れるのか──！？
▼スタッフ
原作：宮島礼吏（講談社「週刊少年マガジン」連載）
監督：古賀一臣
シリーズ構成：広田光毅
キャラクターデザイン：平山寛菜
音楽：ヒャダイン
音響監督：郄桑 一
美術監督：秋葉みのる
色彩設計：長尾朱美
2Dアートディレクター:麻生剛史
撮影監督：坂井慎太郎
編集：中葉由美子
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／第6スタジオ
▼キャスト
木ノ下和也：堀江 瞬
水原千鶴：雨宮 天
七海麻美：悠木 碧
更科瑠夏：東山奈央
桜沢 墨：高橋李依
八重森みに：芹澤 優
▼公式WEB / SNSサイト
・WEB：https://kanokari-official.com/
・X：https://x.com/kanokari_anime
（推奨ハッシュタグ：#彼女お借りします）
▼原作情報
漫画『彼女、お借りします』（講談社「週刊少年マガジン」連載）
著・宮島礼吏
第1〜44巻、好評発売中！
「マガポケ」で第1〜2話無料公開中！
https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13932016480029113181
「彼女、お借りします 公式アンソロジーコミック」も好評発売中！
漫画『彼女、人見知ります』（講談社「マガジンポケット」連載）
著・宮島礼吏 作画協力・木南ユカ
原作者・宮島礼吏が自ら描く、『彼女、お借りします』公式スピンオフ！
主役は墨ちゃん！ コミュ障彼女の日常奮闘コメディ。
第1〜3巻、好評発売中！
「マガポケ」で第1〜3話無料公開中！
https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13933686331662787205
◾️その他リリース情報
◆いきものがかり新解釈コラボレーションアルバム「いきものがかりmeeets2」
なきごと「キミがいる」
配信URL：https://erj.lnk.to/wKoKQ3
作詞：吉岡聖恵
作曲：吉岡聖恵
編曲：高田真路（chef’s）なきごと
◆「甘々吟味」（Glico「ポッキー」CMキャンペーンソング）
配信URL：https://erj.lnk.to/V3rsLk
作詞：水上えみり
作曲：水上えみり 柿澤秀吉
編曲：柿澤秀吉
◾️＜なきごと「ビタースウィートベイビーツアー2026」＞
2026年
3月14日（土） [神奈川] F.A.D YOKOHAMA
3月28日（土）[香川] 高松DIME
4月5日（日）[兵庫] 神戸 太陽と虎
2026年4月11日（土）[福岡] 福岡CB
2026年4月17日（金）[北海道] 札幌 KLUB COUNTER ACTION
2026年4月25日（土）[新潟] 新潟GOLDEN PIGS BLACK
2026年4月26日（日）[石川] 金沢vanvan V4
2026年4月29日（水・祝）[愛知] 名古屋CLUB QUATTRO
2026年5月10日（日）[大阪] 大阪Yogibo META VALLEY
2026年5月16日（土）[宮城] 仙台enn 2nd
2026年5月２3日（土）[広島] 広島Live space Reed
2026年5月24日（日）[岡山] 岡山IMAGE
2026年5月30日（土）[東京] Zepp Shinjuku
▼チケット情報（各公演）
受付URL：https://eplus.jp/nakigoto26/
座席：オールスタンディング
金額：4,000円（1ドリンク別)
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