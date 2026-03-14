日本テレビ系特番「深イイ話 ＷＢＣ侍ジャパン因縁の日韓戦の裏側＆メジャー選手を支える妻に独占密着」（午後７時）の特別編２時間スペシャルが１３日に放送された。

番組では１次ラウンドの侍ジャパンの戦いを映像とともに振り返り、準々決勝ではベネズエラと対戦することを伝え、同国代表にはアクーニャ（ブレーブス）、アラエス（ジャイアンツ）ら強打者が並び、日本戦に先発するＲ・スアレスは昨年１０月の地区シリーズで大谷が３打数無安打に抑えられるなど“大谷キラー”として知られることを紹介した。

スペシャルコメンテーターで羽鳥慎一アナウンサーとともに進行を務める今田耕司は「侍ジャパンのキーマンはどなただと思いますか？」とスタジオ出演したヒロミに質問。ヒロミは「え〜！？いっぱいいすぎてー」と戸惑った。

しかし「誰もがキーマンになるから。なんかもう〜って苦しい時に助けてくれる吉田（正尚）選手とかいるじゃない。そういうヒーローが絶対に出てくるんだよね、毎回毎回」と語ると、今田は「確かに！」と同調し、共演者らは大きくうなずいていた。