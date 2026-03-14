待望のフルボイスが実現！dramatic create「世界滅亡共有幻想マミヤ」Nintendo Switch版

ヒューネックスのゲームブランド「dramatic create」が、Nintendo Switch版『世界滅亡共有幻想マミヤ』の発売日を2026年6月25日（木）に決定しました。福山潤・梶裕貴ら豪華声優陣による待望のフルボイス化を実現。ノベルゲーム史上初となる音声AIキャラクター「梵そよぎ」も起用されます。描き下ろし追加スチルやSwitch版オリジナルミニゲームを搭載した完全版として登場。限定版（11,880円税込）には特製ボックスとフリートークCDが付属します。

ヒューネックスのゲームブランド「dramatic create」は、Nintendo Switch版『世界滅亡共有幻想マミヤ』の発売日を2026年6月25日（木）に決定したと発表しました。

個人サークル「けんこうランド」原作のダークミステリービジュアルノベルが、フルボイス化と豊富な追加要素を携えてNintendo Switchに移植されます。

国内外で高評価を集めたPC版（Steam版）からさらに進化し、フルボイス・追加スチル・オリジナルミニゲームを備えた完全版として登場します。

dramatic create「世界滅亡共有幻想マミヤ」Nintendo Switch版

タイトル：世界滅亡共有幻想マミヤ（英語表記：MAMIYA - A Shared Illusion of the World’s End -）ジャンル：世界滅亡共有幻想ADV（アドベンチャー）プラットフォーム：Nintendo Switch原作：けんこうランド発売元：dramatic create（ヒューネックス）発売日：2026年6月25日（木）予定CEROレーティング：D（17才以上対象）価格：通常版 8,580円（税込）／ダウンロード版 8,580円（税込）／限定版 11,880円（税込）収録言語：日本語・英語・中国語（繁体字／簡体字）字幕権利表記：© Kenkou Land/Fruitbat Factory/dramatic create公式サイト：dramaticcreate.com/mamiya/

「世界滅亡共有幻想マミヤ」は、個人サークル「けんこうランド」が制作した全3編構成のダークミステリービジュアルノベルです。

「dramatic create」は東京都国分寺市を拠点とするヒューネックスのゲームブランドで、PC向けノベルゲームの移植・開発を手がけています。

世界滅亡が予言された東京を舞台に、謎の非実在の存在「マミヤ」と青年たちが交わる物語を描いた作品で、登場人物それぞれが抱える運命や思惑が絡み合う重厚なストーリーが特徴です。

PC版（Steam版）は英語・中国語字幕にも対応して国内外で高い注目を集めており、Nintendo Switch移植を機に福山潤・梶裕貴らによるフルボイス化が実現します。

Switch版には本編内の描き下ろし追加スチルと、ifシナリオを取得できるSwitch版オリジナルミニゲームも収録されます。

Nintendo Switch版でも日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）字幕に対応しており、PC版（Steam版）と同様の多言語仕様です。

特筆すべきはノベルゲーム史上初の試みとして、梶裕貴の声を元にした音声AIキャラクター「梵そよぎ」をキャストとして採用した点です。

「梵そよぎ」は音声合成ソフトとして日本語トーク版・ソング版・英語トーク版が展開中で、梶裕貴とのコラボプロジェクト「そよぎフラクタル」の一環となっています。

物語の世界観とあらすじ

本作の舞台は、世界滅亡が予言された年の東京です。

空想と心中する勇気もなく現実にしがみつく青年たちの前に、「マミヤ」と名乗る謎の子どもが現れます。

間宮（マミヤ）は「マミヤ」と呼ばれる存在を束ね、人々を異世界へ誘う謎の非実在の男として描かれています。

幻想的な存在でありながらこの世に肉体を持ち、「実在」を目的とする複雑なキャラクターとして物語の核心を担っています。

日常に侵食していくマミヤの存在は、主人公・夏目たちの拠り所となっていきます。

その先に死が待っていようとも--という重厚なダークミステリーが全3編で展開されます。

豪華声優陣によるフルボイスキャスト

Nintendo Switch版では全編フルボイス化が実現しました。

PC版にはボイスが収録されていませんでしたが、Switch移植を機に豪華声優陣が起用されます。

夏目（CV. 福山潤）：愛情深く友達思いの青年。大切な四人の友人を救うためなら危険も恐れない。メイド・みーなの大ファンでオタク気質な一面も持つ。間宮（CV. 梶裕貴）：「マミヤ」を束ねる謎の非実在の男。幻想的な存在だが肉体を持ち「実在」を目的としている。菊池リョウ（CV. 伊野月修司）：暴力事件の噂で孤立する高校生。9歳の妹・みどりを養うためバイトを掛け持ちする誠実な少年。東條湊（CV. 雨宮瞭）：明るく社交的なクラスの人気者。柔道黒帯の実力者で唯一の親友は菊池リョウ。森近春樹（CV. 宮下栄治）：魔性のヒモ男。俺様気質の一方で繊細な面も持ち、孤独を愛する矛盾した性格。周防景人（CV. 木村颯）：ラクロス部所属で慈愛と正義感に溢れる。優しい母と警察官の父に育てられた。

さらに梶裕貴の声を元にした音声AIキャラクター「梵そよぎ」をキャストとして採用しています。

ノベルゲーム史上初の試みとして業界から注目を集めています。

Switch版オリジナル追加要素

Nintendo Switch版では、PC版（Steam版）からさらに以下の要素が追加されます。

本編内の描き下ろし追加スチルを実装ifシナリオを取得できるSwitch版オリジナルミニゲームを搭載全編フルボイス化（PC版はボイス収録なし）

PC版（Steam版）は多言語字幕に対応して国内外で人気を獲得しており、Nintendo Switch版でも日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）字幕を引き続きサポートします。

Nintendo Switch版でも日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）字幕に対応しています。

限定版と通常版の価格詳細

限定版（11,880円税込）には出演キャストのフリートークCDと、限定版用イラストを使用した特製ボックスが付属します。

Nintendo Switch版は通常版・ダウンロード版・限定版の3種類で展開されます。

通常版（パッケージ）：7,800円（税抜）／8,580円（税込）ダウンロード版：7,800円（税抜）／8,580円（税込）限定版：10,800円（税抜）／11,880円（税込）

限定版（11,880円税込）には出演キャストのフリートークCDと、限定版用イラストを使用した特製ボックスが付属します。

限定版はパッケージを特製ボックスに収めた仕様となっています。

2026年3月6日（金）昼12時より公式サイト（dramaticcreate.com/mamiya/）にて予約特典情報が公開されています。

「世界滅亡共有幻想マミヤ」Nintendo Switch版は、重厚なダークミステリーと豪華声優陣によるフルボイスが融合した本格ビジュアルノベルです。

PC版で培ったファンからの支持を基盤に、追加スチル・オリジナルミニゲーム・フルボイスを加えてさらに進化した内容で届けられます。

梶裕貴の声を元にした音声AIキャラクター「梵そよぎ」がキャストとして起用されており、ノベルゲーム史上初の試みとして音楽・ゲーム両業界から注目されています。

「世界滅亡共有幻想マミヤ」の紹介でした。

よくある質問

Q. Nintendo Switch版の発売日と価格は？

2026年6月25日（木）に発売予定です。

通常版・ダウンロード版は各8,580円（税込）、限定版は11,880円（税込）となっています。

Q. PC版（Steam版）と比べてどんな追加要素がありますか？

Nintendo Switch版では本編内の描き下ろし追加スチルの実装、ifシナリオを取得できるSwitch版オリジナルミニゲームの搭載、そしてPC版にはなかった全編フルボイス化が追加されています。

Q. 限定版には何が付属しますか？

限定版（11,880円税込）には、出演キャストのフリートークCDと、限定版用イラストを使用した特製ボックスが付属します。

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