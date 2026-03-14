〈WBCイタリア代表、大半が「アメリカ人選手」で国内には不満も…G.G.佐藤が明かす“サッカー大国”の意外過ぎる野球事情「そもそも野球を知らない人が多い」〉から続く

WBCで“波乱”が起きた。数多くのタイトル経験者を擁し、“史上最強のスター軍団”と称されるアメリカ代表を破り、イタリアがプールBの1位通過を決めた。これによってアメリカ代表の決勝ラウンド進出が一時あやぶまれることとなり、話題を呼んだ。

【珍風景】「ベンチでエスプレッソ」ホームランを打って、コーヒーを飲み干すイタリアの選手たちを見る



アメリカ・メキシコ両国を下してプールBを1位通過したイタリア代表（WBC公式Instagramより）

こうしたジャイアントキリングだけでなく、ベンチにエスプレッソマシンを持ち込み、ホームランセレブレーションで優雅にコーヒーを味わう姿にもじわじわと注目が集まっているイタリア代表。イタリアのプロ野球リーグでプレイした経験があるG.G.佐藤氏によると、国内では試合前に選手や審判がワインを酌み交わすこともあるのだとか。

西武に所属し、プロ野球選手として日々過酷なプレッシャーにさらされる中で「一時期、野球がちょっと嫌いになってしまっていた」と語り、その後イタリアの陽気な環境に身を置いて救われたというG.G.佐藤氏に、イタリア野球の文化などを聞いた。

「三振したってエラーしたって、ワインと俺たちがいればいいだろ」

「プロの世界って結果こそ全てじゃないですか。結果が出なければ自分には価値がないと思ってたし、自分が存在する意味はないと思ってた。そうやって徐々に心が病んでいったんです。

でも現地のイタリア人に言われたんですよ。『G.G.は仕事で結果を出した自分に価値があるって思ってるだろ？』『違うよ、逆だよ。価値ある自分だからこそ仕事で結果を出すことができるんだよ』『自分には価値があるっていう思考習慣を徹底的に鍛えなさい。そうしたらどんな時もイタリア人みたいにハッピーに生きられるから』って」

イタリア人気質を表す言葉に「マンジャーレ、カンターレ、アモーレ」がある。「食べて、歌って、恋をして」。塞ぎ込んでいたG.G.佐藤氏を救ったのは、まさにそんなイタリア精神だった。

「病んでいたので、結構いろんな人に質問したんですけど、みんな同じことを言っていた。ほとんどの人が『俺はワインと仲間がいれば生きていられるよ』って。三振したってエラーしたって、ワインと俺たちがいればいいだろ、G.G.？ って。イタリアの文化に触れて、だいぶ視野は広がりましたね」

サッカーという超人気スポーツではなく、敢えて野球に取り組むイタリア人選手たち。そんな彼らとの触れ合いは、日本的野球思考に凝り固まっていたG.G.佐藤氏を徐々に解きほぐしていった。

試合前にパーティー、ワインを飲んだ審判の「ストライクゾーン」が広くなることも

「野球はイタリアで本当にマイナーなスポーツ。じゃあなぜ選手たちは野球をやっているのかといったら、テレビや何かでふと野球に出会うらしいんですね。その時に『こんな楽しいスポーツがあったのか！』って衝撃を受けて始めるので、みんな野球が好きで好きでしょうがないんですよ、国内リーグでやってる子たちって。そんな彼らとプレーしてるうちに、俺もどんどん野球楽しいの気持ちを取り戻せました」

日本のプロ野球でプレイしていたG.G.佐藤氏は、イタリアの選手たちからすれば超スーパースター的存在。

「いや、もうG.G.佐藤なんてとんでもないメジャーリーガーですよ、イタリアの野球選手からしたら。海の向こうからやってきたスーパースター・G.G.佐藤。みんなすごく質問してくるんです。ほとんどが野球の技術的な側面についてね。基本のキがないから、やっぱり。知ってる限りの知識はイタリアに置いてきました。いわばイタリアの野球選手はみんな俺の後輩です。はっはっは」

「日本野球の待遇面についてもよく聞かれたなぁ。その当時俺が一番チームの中で高待遇で、月給10万円と、住むとこ食べるとこ、あと車は支給される。たぶんリーグの最高年俸だったと思います。ほとんどの選手が兼業で、学校の先生もいたし、保険の営業や不動産会社をやっていたり……いろんな人がいましたね。一番びっくりしたのは銀行員兼野球選手がいたこと。日本じゃ考えられないじゃないですか」

G.G.佐藤氏をさらに驚かせたのは、イタリア野球の「おおらかすぎる」ほどのおおらかさ。

「イタリアの国内リーグは金土が試合なんですけど、毎週木曜日に決起集会という名のバーベキューをするんです。どんちゃん騒ぎしてから翌日試合にのぞむという謎のルーティンがある（笑）。土曜日がダブルヘッダーなんですけど、午前中に試合をして、その後に相手チームと審判とランチを食べるんです。

これは主催側が用意するんですけど、パスタとかピザとか、なぜかそこにワインも出てくる。審判もワインを飲むから午後の試合、ストライクゾーンがやたら広くなります（笑）。まあイタリア人にとっちゃ、ワインは水みたいなもん。そうやってみんなで和気藹々、ピクニックランチを楽しんで、2試合目が終わった瞬間にビールを開ける。もちろんイタリアのビール、モレッティね」

イタリア代表がベンチでエスプレッソを飲む理由

そんな自由で楽しいイタリア野球の風は確実にイタリア代表チームにも吹いているとG.G.佐藤氏は語る。

「イタリアチームがベンチにエスプレッソマシンを持ち込んでましたよね。ホームランを打つたびにエスプレッソを一杯。あれはエスプレッソを飲むことで気持ちを切り替える文化なんですよ。一回リフレッシュしてまた仕事にのぞむ。野球はある意味“失敗のスポーツ”だから、切り替える意味でエスプレッソマシンを置いてるんだと思います。国際試合は何よりも切り替えが大事ですから。それは誰よりも俺わかってますけど……（笑）。

だからこそ、ノったら一番怖いのがイタリア。切り替え上手だから、ミスを恐れないんですよね。ミスをしたところで、自分の価値は変わらないと考えてる。何より彼らは『イタリアの野球を盛り上げたい』という使命感を持ってるんですよ。それが一番彼らを強くさせてますよね」

イタリアチームの快進撃を支える「精神」

G.G.佐藤氏がイタリア時代に籍を置いていたボローニャは、1990年代に発祥した「ブラインドベースボール（視覚障害者野球）」のヨーロッパにおける中心地でもある。イタリアで最も印象に残っていた体験について聞いていた時、G.G.佐藤氏はこうもらした。

「ブラインドベースボールを初めて見た時、すごい感動したんです。野球がどマイナーなこの国で、ブラインドベースボールをやっている選手がいることとそれを広めようと活動している人がいることに。俺が『感動しました』って話したら『一番感動してるのはプレーしてる彼らです。この競技を知らなければ部屋に閉じこもっていたかもしれない。ブラインドベースボールがあるから彼らはいきいきと人生を過ごせている』と言われました。

俺……ショックでした。俺なんて目も見えるし体も動かせるし、何小さいことでうじうじしてるんだって。もっと今を感動しよう。もっと今を喜ぼう。今を大事に生きようって。過去を悔やむんじゃなくて、未来を不安がるんじゃなくて、今の自分を大事にしようって。それこそ“マンジャーレ、カンターレ、アモーレ”の精神ですし、イタリアチームの強さの根底ってそこにあると思うんですよ」

日本時間15日の準々決勝、イタリアがプエルトリコに勝ち、日本がベネズエラに勝てば、準決勝で日本とイタリアの対戦が実現することになる。

「そうなったらもう、俺、G.G.佐藤の出番（ニヤリ）。解説など諸々は、日本野球とイタリア野球の両者を知る唯一の男、このG.G.佐藤にお任せください！！」

（G.G.佐藤,西澤 千央）