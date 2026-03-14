お笑いコンビ南海キャンディーズ山里亮太（48）と女優生見愛瑠（24）が、ピン芸人日本一決定戦「R−1グランプリ2026」（21日午後6時30分、フジテレビ系）のMCを務めることが分かった。山里がMCを務めるフジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜午前8時30分）で14日、発表された。

同番組のMCは昨年まで、お笑いコンビ霜降り明星と女優広瀬アリスが5年連続で務めてきたが、一新されることになった。

山里は番組を制作するカンテレを通じ「人生が変わるその瞬間に司会として立ち会える、光栄であり、とんでもないプレッシャーでもあります。ただ、そんなこと言ってられない。全力でこのR−1を盛り上げるお手伝いができたらなと思います」と意気込み。

MC就任で、準決勝までのバトルもきっちりチェックした上で「とんでもない芸人たちがそろっております。その激アツの芸人たちが最高のパフォーマンスができる、そういった場を作ることに私は全力を注ぎたいと思っています。友田オレくんが出た前回のR−1も伝説でしたけど、今回さらなる伝説の更新となるかもしれません。この濃厚な芸人たちがどんな戦いをするのか、人生全てをかけた戦い、いよいよ来週土曜日生放送です。皆さんぜひぜひお楽しみに」と期待した。

一方、お笑い賞レース初MCとなる生見は「挑戦してみたいお仕事の1つだったので、とてもありがたいなと思いました。初めてで緊張もしますし、私でいいのかなという気持ちもありますが、精いっぱい頑張りたいと思います」

山里の印象を聞かれると「とても心強いです。バラエティーでは何度もご一緒していますが、MCとしてご一緒するのは初めてなので緊張します」と笑顔を見せながら、「視聴者の皆さんや出場される芸人さん、みんなで楽しめる大会になったらうれしいなと思います。初めてで緊張もしておりますが、私もとても楽しみにしているので、皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせるように頑張ります」と語った。

同大会には過去最多の6171人がエントリー。しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ渡辺銀次、ななまがり初瀬、さすらいラビー中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタンお抹茶の9人が24代目王者の称号と優勝賞金500万円をかけて激突する。