ストリングスホテル東京インターコンチネンタルの春限定ランチ「桜いちご ヴィヴァーチェ」。前菜やいちごスイーツは食べ放題
◆ストリングスホテル東京インターコンチネンタルの春限定ランチ「桜いちご ヴィヴァーチェ」。前菜やいちごスイーツは食べ放題
品川駅直結、ストリングスホテル東京インターコンチネンタル26階のイタリアングリル「メロディア」では、2026年5月6日（水）まで、春限定のセミランチビュッフェ「桜いちご ヴィヴァーチェ」を開催中。
全6種から選べるメインディッシュに加え、春の香りを感じるアンティパスティといちご尽くしのドルチェはビュッフェスタイルで楽しめる。上空26階の絶景とともに、旬の味覚を贅沢に詰め込んだ春爛漫のランチタイムを満喫して。
この記事の要約レポート
・ストリングスホテル東京インターコンチネンタルのイタリアングリル「メロディア」に、2026年5月6日（水）まで、「桜いちご ヴィヴァーチェ」が登場
・メインを6種類から選び、前菜とドルチェは食べ放題のセミビュッフェスタイルランチ
・アンティパスティには「タコとオリーブの地中海風ポテトサラダ」など趣向を凝らした品々が並ぶ
・デザートは、いちごと桜を使った春らしい装いのスイーツを好きなだけ
・お店は品川駅直結ホテルの高層階にあり、都心の眺望を望む開放的な空間
春を彩る人気ランチビュッフェが今年も登場！メインは全6種から選んで
「メロディア」で毎年大人気のランチビュッフェ「ヴィヴァーチェ」が、今年も春の彩りをまとって「桜いちご ヴィヴァーチェ」として登場。
メインディッシュは、シェフが腕を振るう全6種からセレクト。彩り豊かな「ホタルイカのリゾット」や、エリンギのうまみがチーズと相性抜群の「トレッチェパスタ」をはじめ、「シチリア風のチキンレッグ」や、ふっくら焼きあげた「ヒラメのグリル」など、イタリアングリルならではの本格的な1皿が用意される。さらに追加料金で、和牛やタコのグリルといったプレミアムな味覚も選べる、満足感たっぷりのラインナップ。
桜といちごの香りに包まれる、バラエティ豊富な前菜＆ドルチェビュッフェ
桜のほのかな香りやみずみずしいいちごがふんだんに取り入れられた、春の訪れを感じるアンティパスティとドルチェはビュッフェスタイルで。
前菜には「レンズ豆と焼きナスのフムス ブッラータチーズ添え」や「きのことリコッタチーズのブルスケッタ」など、趣向を凝らした品々がずらり。さらに、ローストビーフやスモークサーモンを味わう1皿や、「タコとオリーブの地中海風ポテトサラダ」といった多彩なデリも好きなだけ楽しめる。
そしてデザートタイムは、甘酸っぱいいちごと桜スイーツを存分に。「フレッシュいちご」をはじめ、王道の「いちごと桜のショートケーキ」に「いちごと抹茶のムース」、「桜ジュレ」など華やかなドルチェに目移り必至。
7層吹き抜けの開放的な空間で都心の眺望を望みながら、心もお腹も満たされる贅沢なランチタイムを過ごして。
◆ビュッフェの会場は？
ホテル高層階のエレガントな空間でスターシェフの逸品や厳選ワインを
品川駅直結、ストリングスホテル東京インターコンチネンタルにオープンしたイタリアングリル「メロディア」。ダイナミックなオープンキッチンで作られる、旬食材のうまみを最大限に引き出した料理の数々。家族や友人とのランチから、ビジネスでの会食、華やかなコースディナーまでさまざまなシーンでリザーブを。
品川駅直結、ストリングスホテル東京インターコンチネンタル26階のイタリアングリル「メロディア」では、2026年5月6日（水）まで、春限定のセミランチビュッフェ「桜いちご ヴィヴァーチェ」を開催中。
全6種から選べるメインディッシュに加え、春の香りを感じるアンティパスティといちご尽くしのドルチェはビュッフェスタイルで楽しめる。上空26階の絶景とともに、旬の味覚を贅沢に詰め込んだ春爛漫のランチタイムを満喫して。
・ストリングスホテル東京インターコンチネンタルのイタリアングリル「メロディア」に、2026年5月6日（水）まで、「桜いちご ヴィヴァーチェ」が登場
・メインを6種類から選び、前菜とドルチェは食べ放題のセミビュッフェスタイルランチ
・アンティパスティには「タコとオリーブの地中海風ポテトサラダ」など趣向を凝らした品々が並ぶ
・デザートは、いちごと桜を使った春らしい装いのスイーツを好きなだけ
・お店は品川駅直結ホテルの高層階にあり、都心の眺望を望む開放的な空間
春を彩る人気ランチビュッフェが今年も登場！メインは全6種から選んで
「メロディア」で毎年大人気のランチビュッフェ「ヴィヴァーチェ」が、今年も春の彩りをまとって「桜いちご ヴィヴァーチェ」として登場。
メインディッシュは、シェフが腕を振るう全6種からセレクト。彩り豊かな「ホタルイカのリゾット」や、エリンギのうまみがチーズと相性抜群の「トレッチェパスタ」をはじめ、「シチリア風のチキンレッグ」や、ふっくら焼きあげた「ヒラメのグリル」など、イタリアングリルならではの本格的な1皿が用意される。さらに追加料金で、和牛やタコのグリルといったプレミアムな味覚も選べる、満足感たっぷりのラインナップ。
桜といちごの香りに包まれる、バラエティ豊富な前菜＆ドルチェビュッフェ
桜のほのかな香りやみずみずしいいちごがふんだんに取り入れられた、春の訪れを感じるアンティパスティとドルチェはビュッフェスタイルで。
前菜には「レンズ豆と焼きナスのフムス ブッラータチーズ添え」や「きのことリコッタチーズのブルスケッタ」など、趣向を凝らした品々がずらり。さらに、ローストビーフやスモークサーモンを味わう1皿や、「タコとオリーブの地中海風ポテトサラダ」といった多彩なデリも好きなだけ楽しめる。
そしてデザートタイムは、甘酸っぱいいちごと桜スイーツを存分に。「フレッシュいちご」をはじめ、王道の「いちごと桜のショートケーキ」に「いちごと抹茶のムース」、「桜ジュレ」など華やかなドルチェに目移り必至。
7層吹き抜けの開放的な空間で都心の眺望を望みながら、心もお腹も満たされる贅沢なランチタイムを過ごして。
◆ビュッフェの会場は？
ホテル高層階のエレガントな空間でスターシェフの逸品や厳選ワインを
品川駅直結、ストリングスホテル東京インターコンチネンタルにオープンしたイタリアングリル「メロディア」。ダイナミックなオープンキッチンで作られる、旬食材のうまみを最大限に引き出した料理の数々。家族や友人とのランチから、ビジネスでの会食、華やかなコースディナーまでさまざまなシーンでリザーブを。