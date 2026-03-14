新横浜プリンスホテルの“天空のラウンジ”で味わう、チョコレート＆チーズのアフタヌーンティー
◆新横浜プリンスホテルの“天空のラウンジ”で味わう、チョコレート＆チーズのアフタヌーンティー
新横浜プリンスホテルの「トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ」に、チョコレートとチーズ、そしてフルーツが共鳴する「ショコラ＆フロマージュ アフタヌーンティー」が登場！
濃厚なチョコレートに、コク深いチーズやみずみずしいフルーツを重ねたスイーツは絶品。さらにチーズかけ放題のセイボリーまで揃った、豪華なラインナップでお届けする。
期間は、2026年4月1日（水）から6月14日（日）まで。
この記事の要約レポート
・新横浜プリンスホテルの「トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ」に、「ショコラ＆フロマージュ アフタヌーンティー」が登場。期間は2026年4月1日（水）から6月14日（日）まで
・濃厚なチョコレートとコク深いチーズが主役のスイーツ＆セイボリー
・マスカットやマンゴーなどフルーツとの組み合わせが味に深みをプラス
・セイボリーはチーズを好きなだけかけられる黒毛和牛のラザニアなど贅沢なメニュー
・地上約150mのラウンジで“天空のアフタヌーンティー”が楽しめる
リッチなチョコレートの甘みを引き立てたスイーツが勢揃い
今回のアフタヌーンティーは、濃厚なチョコレートとコク深いチーズが主役！ 色鮮やかなフルーツをアクセントにした、期間限定のアフタヌーンティーをお届け。
1段目には、濃厚なガトーショコラとオレンジの風味を楽しむ「ソレイユ・ドランジュ」や、甘さと塩味のバランスが絶妙な「ディアマン・ノワール」といった、チョコレートの魅力を引き立てるスイーツが多彩にラインナップ。
チーズに加えフルーツも組み合わせた多彩なスイーツも
2段目には、クリーミーな白カビタイプのチーズ・サンタンドレと爽やかなマスカットや洋梨を合わせた「エクラ・ド・ジャド」、マスカルポーネにホワイトチョコのクリームとマンゴーを組み合わせた「オロール」など、色鮮やかなスイーツがずらり。オレンジやマスカット、ストロベリーなどのフルーツを組み合わせることで、チョコとチーズの深みのある味わいに、軽やかな酸味とみずみずしさをプラス。彩りの美しさにも心がはずむ。
また3段目では、チョコチップの甘みとグリュイエールの塩味が重なり合う温かなスコーンも用意されるのでお楽しみに。
贅沢なセイボリー。黒毛和牛のラザニアにかけるチーズは好きなだけ！
セイボリーの注目は、提供時にパルミジャーノ・レッジャーノを好きなだけ削りかけて仕上げる黒毛和牛のラザニア。ほかにも、トリュフが芳醇に香る“さがみっこ”を詰めたココアタルトなど4種を用意。甘いスイーツとバランスのいい、贅沢感あふれるメニューに心躍ること間違いなし。
チョコレートのリッチな甘さ、チーズの奥深いコク、そしてフルーツの爽やかな味わいが一体となった天空のアフタヌーンティーを、地上約150mから望む絶景とともに堪能しよう。
◆アフタヌーンティーの会場は？
地上150mの絶景ラウンジで過ごす至福のティー＆バータイム
新横浜プリンスホテル最上階にある「トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ」。円筒型の建物を囲むように席が配置され、横浜から東京方面にかけての大パノラマがラウンジいっぱいに広がる。季節感あふれるスイーツやドリンクを堪能しながら、ホテルで過ごす贅沢タイムを満喫して。
新横浜プリンスホテルの「トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ」に、チョコレートとチーズ、そしてフルーツが共鳴する「ショコラ＆フロマージュ アフタヌーンティー」が登場！
濃厚なチョコレートに、コク深いチーズやみずみずしいフルーツを重ねたスイーツは絶品。さらにチーズかけ放題のセイボリーまで揃った、豪華なラインナップでお届けする。
この記事の要約レポート
・新横浜プリンスホテルの「トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ」に、「ショコラ＆フロマージュ アフタヌーンティー」が登場。期間は2026年4月1日（水）から6月14日（日）まで
・濃厚なチョコレートとコク深いチーズが主役のスイーツ＆セイボリー
・マスカットやマンゴーなどフルーツとの組み合わせが味に深みをプラス
・セイボリーはチーズを好きなだけかけられる黒毛和牛のラザニアなど贅沢なメニュー
・地上約150mのラウンジで“天空のアフタヌーンティー”が楽しめる
リッチなチョコレートの甘みを引き立てたスイーツが勢揃い
今回のアフタヌーンティーは、濃厚なチョコレートとコク深いチーズが主役！ 色鮮やかなフルーツをアクセントにした、期間限定のアフタヌーンティーをお届け。
1段目には、濃厚なガトーショコラとオレンジの風味を楽しむ「ソレイユ・ドランジュ」や、甘さと塩味のバランスが絶妙な「ディアマン・ノワール」といった、チョコレートの魅力を引き立てるスイーツが多彩にラインナップ。
チーズに加えフルーツも組み合わせた多彩なスイーツも
2段目には、クリーミーな白カビタイプのチーズ・サンタンドレと爽やかなマスカットや洋梨を合わせた「エクラ・ド・ジャド」、マスカルポーネにホワイトチョコのクリームとマンゴーを組み合わせた「オロール」など、色鮮やかなスイーツがずらり。オレンジやマスカット、ストロベリーなどのフルーツを組み合わせることで、チョコとチーズの深みのある味わいに、軽やかな酸味とみずみずしさをプラス。彩りの美しさにも心がはずむ。
また3段目では、チョコチップの甘みとグリュイエールの塩味が重なり合う温かなスコーンも用意されるのでお楽しみに。
贅沢なセイボリー。黒毛和牛のラザニアにかけるチーズは好きなだけ！
セイボリーの注目は、提供時にパルミジャーノ・レッジャーノを好きなだけ削りかけて仕上げる黒毛和牛のラザニア。ほかにも、トリュフが芳醇に香る“さがみっこ”を詰めたココアタルトなど4種を用意。甘いスイーツとバランスのいい、贅沢感あふれるメニューに心躍ること間違いなし。
チョコレートのリッチな甘さ、チーズの奥深いコク、そしてフルーツの爽やかな味わいが一体となった天空のアフタヌーンティーを、地上約150mから望む絶景とともに堪能しよう。
◆アフタヌーンティーの会場は？
地上150mの絶景ラウンジで過ごす至福のティー＆バータイム
新横浜プリンスホテル最上階にある「トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ」。円筒型の建物を囲むように席が配置され、横浜から東京方面にかけての大パノラマがラウンジいっぱいに広がる。季節感あふれるスイーツやドリンクを堪能しながら、ホテルで過ごす贅沢タイムを満喫して。