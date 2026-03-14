グランドニッコー東京 台場の蟹ビュッフェを実食！トゲズワイ蟹の食べ放題や、巨大な春のアスパラガスも
◆グランドニッコー東京 台場の蟹ビュッフェを実食！トゲズワイ蟹の食べ放題や、巨大な春のアスパラガスも
グランドニッコー東京 台場では、多彩なレストランで冬の味覚“蟹”が贅沢に味わえる「蟹フェア」を開催中。なかでも、レストラン「GARDEN DINING」では、旬の蟹を堪能できるビュッフェをランチ＆ディナーで提供中。
トゲズワイ蟹の食べ放題やほぐし身を使った蟹ご飯、いちごと合わせたタルトなどを多彩にラインナップ。2026年 4月29日（水・祝）まで開催中のビュッフェを、編集部が体験してきました。
この実食レポートの要約
・グランドニッコー東京 台場で「蟹フェア」を開催中。期間は、2026年4月29日（水・祝）まで
・「GARDEN DINING」では蟹料理を中心に約30種の料理と約10種のスイーツが並ぶビュッフェを提供
・目玉は“トゲズワイ蟹の食べ放題”。蟹酢や蟹ミソマヨネーズなどで味変も楽しんで
・蟹サラダといちごのタルト、蟹ご飯の白だし茶漬けなど多彩な蟹メニューを展開
・定番人気のローストビーフや巨大アスパラのフライなど、肉料理や野菜メニューも充実！
・いちごスイーツや季節ドリンクも揃い、ホテルビュッフェとして満足度の高い内容
◆「グランドニッコー東京 台場」の贅沢な蟹ビュッフェを編集部が堪能
温もり空間でリラックスして楽しめるホテルビュッフェ
ゆりかもめ台場駅から直結のホテル「グランドニッコー東京 台場」。2026年 4月29日（水・祝）までの期間限定で、冬の味覚の王様“蟹”を、ビュッフェ、鉄板焼き、中国料理のレストラン、それぞれのスタイルで提供する「蟹フェア」を開催しています。そのなかでも、今回編集部が体験した、レストラン「GARDEN DINING」のディナービュッフェの様子をご紹介します！
「GARDEN DINING」は、天井が高く広々としたフロアに、ウッディなインテリアが並ぶ温もりの空間が素敵。中央のビュッフェ台を囲むようにテーブルが配置されています。“蟹フェア”では、蟹料理や定番メインのローストビーフのほか、ホテルメイドブレッドやサラダビュッフェなどの約30種の料理と、ケーキやタルト、グラスデザートなどのスイーツも約10種をラインナップ。蟹好きはもちろん、そうでない人でも贅沢なホテルビュッフェに満足できるはず。
◆目移り必至！豊富な蟹料理が勢揃い
今回の主役、濃厚なトゲズワイ蟹の食べ放題！
蟹料理のなかでも目玉は「トゲズワイ蟹の食べ放題」。上品な甘さと濃厚なうまみが特徴のトゲズワイ蟹をシンプルにボイルした逸品で、身がぎゅっとしまっていておいしい。特に爪の部分は風味が強いから、まずはそのままいただくのがお気に入りです。
その後は、蟹酢、レモン、蟹ミソマヨネーズ、ガーリックバターソースの4種のコンディメントで。編集部のおすすめは、レモンを搾りかけてから蟹ミソマヨネーズにつけるスタイル。蟹のうまみにコクやまろやかさが加わりながらも、あっさりといただけるから、やみつきになること間違いなし。ぜひ試してみて。
編集部が注目した、華やかな見た目が素敵なタルト
さまざまな蟹料理の中で編集部が注目したのは、「蟹サラダといちごのタルト イクラ添え」です。蟹のほぐし身とアボカドによるサラダを敷き詰めたタルトに、キラキラのイクラとフレッシュないちごをトッピング。蟹やアボカドの濃厚な味わいを、いちごの甘酸っぱさがさっぱりとした味わいに仕上げています。スイーツのような見た目の華やかさは、写真に収めたくなるほどキュート。
和テイストがうれしい。ほっとする味わいの蟹料理
また、「蟹ご飯 白だし茶漬け」は、そのままご飯でいただいてもよし、温かいお出汁をかけてお茶漬けとしていただくのもよし。和の味わいに心も体も温まる逸品です。ぜひ、2つのスタイルで楽しんでみて。
「冬瓜のだし煮 和風蟹あんかけ」は、滋味深い味わいに心なごむメニュー。昆布出汁で煮立たせることで優しい味わいの冬瓜は、柔らかく口の中でとろけるほどに。冬瓜の煮汁を使った蟹の餡かけと合わさって、冬瓜の甘さと蟹のうまみ、ほのかな塩味が感じられました。餡はくず粉で濃度をつけているそうで、蟹の鮮やかな彩りもそのまま。
◆定番ビュッフェメニューの推しメニューをご紹介
ビュッフェで特に人気のジューシーなアスパラ
「グリーンアスパラガスのディープフライ」は、こちらのビュッフェで通年提供される人気のメニューです。世界の旬を追いかけるように秋は栃木や福島などの国産、初冬にはオーストラリア産など、季節ごとに産地を変えて仕入れたアスパラガスは、その時期ならではのみずみずしい味わいが魅力的。
そんな、大きく太いアスパラガスをじっくりと揚げることでうまみを引き出しており、ほんのりと効いた塩味が、素材の味わいを活かしています。苦味やえぐみがなく、独特の風味と甘さを存分に堪能可能。そして何より魅力的なのが、いい歯ごたえがありながらもみずみずしくジューシーなこと。ファンが多いのも頷ける味わいでした。
がっつり堪能できる、お肉メニューも充実
ビュッフェの定番といえばローストビーフ。こちらでは、好きなだけ目の前で切ってくれるシェフサービスで提供しています。「何枚でも好きなだけ切りますよ！」と笑顔で話してくれるシェフが印象的で、編集部もたっぷりいただきました。ひと口いただくと、柔らかく、噛み締めるほどにうまみが広がり口福に。王道のグレイビーソースやレフォール（ホースラディッシュ）、トリュフソルト、タルタルソースなどのコンディメントで食べ比べれば、いくらでも食べられそう。
また、「ビーフハラミのグリル焼き野菜飾り」は、ビーフハラミをオニオン、ニンニクなどでマリネしてからグリルで焼くことで、しっとりと柔らかく香ばしい、お肉のうまみが引き立つひと皿。旬のタケノコやパプリカ、しし唐などで彩り豊かに飾ってあります。玉ネギをたっぷりと使用した赤ワイン風味のシャリアピンソースも相まって、スパイシーで肉肉しく、満足感が満点でした。
◆スイーツは和洋バラエティ豊かな約10種がずらり
いちごの風味が春らしい、ぷるもち和菓子
スイーツは約10種が揃っており、今回は旬のいちごを使ったものが多く並んでいました。なかでも目を引いたのが、いちごがトッピングされた「玉水晶」です。透明感のある葛の生地で餡を包んだ和菓子で、透けて見える薄ピンクのいちご餡が涼しげでかわいらしい。もっちもちの生地といちごの風味が効いた餡の組み合わせが、どこか懐かしいほっこりする味わいでした。
いちごソースとミルキーなパンナコッタの相性が抜群
「ココナッツのパンナコッタいちごソース」も金箔がふりかかっていて、美しい見た目にときめいたスイーツです。トロトロで濃厚、ミルキーな味わいで、ココナッツがほんのり感じられるパンナコッタ。合わせているのは、ごろごろと果肉が入っている甘酸っぱいいちごソースです。程よい酸味であっさりとしているから、ビュッフェの合間にぴったりでした。また、なめらかな口どけに癒されました。
デザートのようにいただける、リッチな季節限定ドリンク
ビュッフェに含まれるドリンクは、コーヒーや紅茶など。オプションには、ビールやワインなどのお酒も含むフリーフローや季節限定のドリンクなどがラインナップします。
編集部は、かわいらしい見た目にひかれて2種のドリンクを注文。「シトラス・スパークル」（追加料金1,100円）は柑橘の爽やかな味わいの炭酸ドリンク。果肉がたっぷり入っていて贅沢な気分になりました。「ストロベリー・ラッシー」（追加料金1,100円）は、いちごの甘みとさっぱりしたラッシーの組み合わせが最高においしい！ 2層の混ざり具合によって変化するのも面白いです。どちらもデザートのような飲みごたえのある1杯でした。
冬の味覚の王様・蟹がまだまだ食べられるグランドニッコー東京 台場「GARDEN DINING」のビュッフェ。新生活を前に、友人や家族とともに、自分を癒すご褒美にぜひ訪れて。
グランドニッコー東京 台場では、多彩なレストランで冬の味覚“蟹”が贅沢に味わえる「蟹フェア」を開催中。なかでも、レストラン「GARDEN DINING」では、旬の蟹を堪能できるビュッフェをランチ＆ディナーで提供中。
トゲズワイ蟹の食べ放題やほぐし身を使った蟹ご飯、いちごと合わせたタルトなどを多彩にラインナップ。2026年 4月29日（水・祝）まで開催中のビュッフェを、編集部が体験してきました。
・グランドニッコー東京 台場で「蟹フェア」を開催中。期間は、2026年4月29日（水・祝）まで
・「GARDEN DINING」では蟹料理を中心に約30種の料理と約10種のスイーツが並ぶビュッフェを提供
・目玉は“トゲズワイ蟹の食べ放題”。蟹酢や蟹ミソマヨネーズなどで味変も楽しんで
・蟹サラダといちごのタルト、蟹ご飯の白だし茶漬けなど多彩な蟹メニューを展開
・定番人気のローストビーフや巨大アスパラのフライなど、肉料理や野菜メニューも充実！
・いちごスイーツや季節ドリンクも揃い、ホテルビュッフェとして満足度の高い内容
◆「グランドニッコー東京 台場」の贅沢な蟹ビュッフェを編集部が堪能
温もり空間でリラックスして楽しめるホテルビュッフェ
ゆりかもめ台場駅から直結のホテル「グランドニッコー東京 台場」。2026年 4月29日（水・祝）までの期間限定で、冬の味覚の王様“蟹”を、ビュッフェ、鉄板焼き、中国料理のレストラン、それぞれのスタイルで提供する「蟹フェア」を開催しています。そのなかでも、今回編集部が体験した、レストラン「GARDEN DINING」のディナービュッフェの様子をご紹介します！
「GARDEN DINING」は、天井が高く広々としたフロアに、ウッディなインテリアが並ぶ温もりの空間が素敵。中央のビュッフェ台を囲むようにテーブルが配置されています。“蟹フェア”では、蟹料理や定番メインのローストビーフのほか、ホテルメイドブレッドやサラダビュッフェなどの約30種の料理と、ケーキやタルト、グラスデザートなどのスイーツも約10種をラインナップ。蟹好きはもちろん、そうでない人でも贅沢なホテルビュッフェに満足できるはず。
◆目移り必至！豊富な蟹料理が勢揃い
今回の主役、濃厚なトゲズワイ蟹の食べ放題！
蟹料理のなかでも目玉は「トゲズワイ蟹の食べ放題」。上品な甘さと濃厚なうまみが特徴のトゲズワイ蟹をシンプルにボイルした逸品で、身がぎゅっとしまっていておいしい。特に爪の部分は風味が強いから、まずはそのままいただくのがお気に入りです。
その後は、蟹酢、レモン、蟹ミソマヨネーズ、ガーリックバターソースの4種のコンディメントで。編集部のおすすめは、レモンを搾りかけてから蟹ミソマヨネーズにつけるスタイル。蟹のうまみにコクやまろやかさが加わりながらも、あっさりといただけるから、やみつきになること間違いなし。ぜひ試してみて。
編集部が注目した、華やかな見た目が素敵なタルト
さまざまな蟹料理の中で編集部が注目したのは、「蟹サラダといちごのタルト イクラ添え」です。蟹のほぐし身とアボカドによるサラダを敷き詰めたタルトに、キラキラのイクラとフレッシュないちごをトッピング。蟹やアボカドの濃厚な味わいを、いちごの甘酸っぱさがさっぱりとした味わいに仕上げています。スイーツのような見た目の華やかさは、写真に収めたくなるほどキュート。
和テイストがうれしい。ほっとする味わいの蟹料理
また、「蟹ご飯 白だし茶漬け」は、そのままご飯でいただいてもよし、温かいお出汁をかけてお茶漬けとしていただくのもよし。和の味わいに心も体も温まる逸品です。ぜひ、2つのスタイルで楽しんでみて。
「冬瓜のだし煮 和風蟹あんかけ」は、滋味深い味わいに心なごむメニュー。昆布出汁で煮立たせることで優しい味わいの冬瓜は、柔らかく口の中でとろけるほどに。冬瓜の煮汁を使った蟹の餡かけと合わさって、冬瓜の甘さと蟹のうまみ、ほのかな塩味が感じられました。餡はくず粉で濃度をつけているそうで、蟹の鮮やかな彩りもそのまま。
◆定番ビュッフェメニューの推しメニューをご紹介
ビュッフェで特に人気のジューシーなアスパラ
「グリーンアスパラガスのディープフライ」は、こちらのビュッフェで通年提供される人気のメニューです。世界の旬を追いかけるように秋は栃木や福島などの国産、初冬にはオーストラリア産など、季節ごとに産地を変えて仕入れたアスパラガスは、その時期ならではのみずみずしい味わいが魅力的。
そんな、大きく太いアスパラガスをじっくりと揚げることでうまみを引き出しており、ほんのりと効いた塩味が、素材の味わいを活かしています。苦味やえぐみがなく、独特の風味と甘さを存分に堪能可能。そして何より魅力的なのが、いい歯ごたえがありながらもみずみずしくジューシーなこと。ファンが多いのも頷ける味わいでした。
がっつり堪能できる、お肉メニューも充実
ビュッフェの定番といえばローストビーフ。こちらでは、好きなだけ目の前で切ってくれるシェフサービスで提供しています。「何枚でも好きなだけ切りますよ！」と笑顔で話してくれるシェフが印象的で、編集部もたっぷりいただきました。ひと口いただくと、柔らかく、噛み締めるほどにうまみが広がり口福に。王道のグレイビーソースやレフォール（ホースラディッシュ）、トリュフソルト、タルタルソースなどのコンディメントで食べ比べれば、いくらでも食べられそう。
また、「ビーフハラミのグリル焼き野菜飾り」は、ビーフハラミをオニオン、ニンニクなどでマリネしてからグリルで焼くことで、しっとりと柔らかく香ばしい、お肉のうまみが引き立つひと皿。旬のタケノコやパプリカ、しし唐などで彩り豊かに飾ってあります。玉ネギをたっぷりと使用した赤ワイン風味のシャリアピンソースも相まって、スパイシーで肉肉しく、満足感が満点でした。
◆スイーツは和洋バラエティ豊かな約10種がずらり
いちごの風味が春らしい、ぷるもち和菓子
スイーツは約10種が揃っており、今回は旬のいちごを使ったものが多く並んでいました。なかでも目を引いたのが、いちごがトッピングされた「玉水晶」です。透明感のある葛の生地で餡を包んだ和菓子で、透けて見える薄ピンクのいちご餡が涼しげでかわいらしい。もっちもちの生地といちごの風味が効いた餡の組み合わせが、どこか懐かしいほっこりする味わいでした。
いちごソースとミルキーなパンナコッタの相性が抜群
「ココナッツのパンナコッタいちごソース」も金箔がふりかかっていて、美しい見た目にときめいたスイーツです。トロトロで濃厚、ミルキーな味わいで、ココナッツがほんのり感じられるパンナコッタ。合わせているのは、ごろごろと果肉が入っている甘酸っぱいいちごソースです。程よい酸味であっさりとしているから、ビュッフェの合間にぴったりでした。また、なめらかな口どけに癒されました。
デザートのようにいただける、リッチな季節限定ドリンク
ビュッフェに含まれるドリンクは、コーヒーや紅茶など。オプションには、ビールやワインなどのお酒も含むフリーフローや季節限定のドリンクなどがラインナップします。
編集部は、かわいらしい見た目にひかれて2種のドリンクを注文。「シトラス・スパークル」（追加料金1,100円）は柑橘の爽やかな味わいの炭酸ドリンク。果肉がたっぷり入っていて贅沢な気分になりました。「ストロベリー・ラッシー」（追加料金1,100円）は、いちごの甘みとさっぱりしたラッシーの組み合わせが最高においしい！ 2層の混ざり具合によって変化するのも面白いです。どちらもデザートのような飲みごたえのある1杯でした。
冬の味覚の王様・蟹がまだまだ食べられるグランドニッコー東京 台場「GARDEN DINING」のビュッフェ。新生活を前に、友人や家族とともに、自分を癒すご褒美にぜひ訪れて。