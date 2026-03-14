「ショウヘイに関する質問に圧倒された？」元ド軍左腕が回答 大谷翔平の“素顔”も告白「彼は面白い男でもある」
バンダは「本当に素晴らしい人ばかりだった」とドジャース時代を振り返った(C)Getty Images
現地時間3月12日、今季からツインズでプレーする左腕アンソニー・バンダは、米ポッドキャスト番組『Foul Territory』にゲスト出演。昨季ドジャースでワールドシリーズ（WS）連覇を経験した32歳は、絶大な注目度を誇る大谷翔平の存在について振り返った。
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番組内では、「ショウヘイに関する質問でどれくらい圧倒されていた？『サインをもらってくれないか』と言ってくる人はどれくらいいた？」と聞かれ、苦笑いしながら回答。「『どんなふうに物事を進めているの？』とか、『みんなはどんな感じ？』みたいな質問の方が多かったかな」と話している。
その上で、「本当に素晴らしい人ばかりだった」「信じられないくらいだ。互いに支え合い、互いの仕事を尊重し、気遣い合う」とドジャースの文化を熱弁しているバンダ。「その一員として彼らから学べたのは、ただただ幸運だ」と語っており、その後も次のように続けた。
「サインが欲しいとか、『彼（大谷）はどう？』『フィールド外でどんな感じ？』みたいな質問も確かにあった。それに僕はこう答える。彼は本当に一生懸命だと。いつもケージにいたり、何かしたりしているから、姿を滅多に見かけないほどだ。仕事への強いこだわりがあり、だから彼は偉大なのだろう」
さらに、移動中の様子を回想し、「野球から離れているときの彼は、iPadで漫画や本を読むのが大好きなんだ」と裏側を告白。「彼のそういった一面を垣間見られるのも本当にクールだった。あと、実はすごく面白い男でもある」と続けており、その人柄にも魅了されていたようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]