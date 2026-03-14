＜大相撲三月場所＞◇六日目◇13日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】微妙すぎる“同体取り直し”（実際の様子）

前頭十二枚目・朝紅龍（高砂）と前頭十七枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）の取組で同体取り直しが発生。館内がどよめく中、一度、行司軍配では“敗れた”とされた力士も思わず「おっ！」と驚くような一幕があった。

立ち合い、朝紅龍は相手へと飛び込み、その勢いに琴栄峰はバランスを崩すも、上手く引いて叩き込んだ。朝紅龍は土俵へと倒れ込み、琴栄峰は土俵際でジャンプ気味になりながら、土俵外へと出て行った。微妙なタイミングではあったが、行司の式守錦太夫は琴栄峰に軍配を上げた。

しかし、これに対し審判団から物言いがついた。焦点は朝紅龍が手をついたのが先か、琴栄峰が外に飛び出したのが先か。ABEMAの視聴者は「先は朝紅龍に見えたけどな」「体が飛んでた」「かかと出てたよ」などの声を寄せ、一方で「今ので取り直しなる？」「ちょっと意外」「え、取り直し！？」などと困惑するファンも見られた。

実況も朝紅龍の表情に言及

約1分30秒にわたる協議の結果は「両者の体が出るのが同時ではないかと物言いがつき、協議した結果、同体と見て取り直しと致します」。このアナウンスを受け、ABEMA放送席に座った実況の船山陽司アナウンサーは、「朝紅龍の驚いた表情が。おっ！みたいな表情になっていました」と朝紅龍が微妙に表情変化したことについて伝える。

一方、解説の豊山は「ラッキーでしたね。朝紅龍は（取組を）急いでしまったので、取り直しでは落ち着いて冷静に考えて出来ると思う」と朝紅龍の取り直しの一番に期待していた。

しかし取り直しの一番でも、朝紅龍は引いてしまい作戦がはまらず。琴栄峰が一気に前に出て勝負を決めた。決まり手は押し出し。琴栄峰は4勝目、朝紅龍は2敗目を喫した。（ABEMA/大相撲チャンネル）