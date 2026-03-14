アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の碇シンジ役などで知られる声優の緒方恵美が13日、Xを更新。ニュース番組をめぐり、思いなどをつづった。

緒方は「NHK『キャッチ！世界のトップニュース』。この時間に自宅にいられる日は必ず見ています。海外のニュースが現地のニュース映像で伝わる。報道はなんでも『中間』は難しいけれど、世界の現在地が一番ニュートラルに見える番組だから」と書き出した。

そして「新聞・テレビ・ネット。日々、なるべくいろんな角度からニュースをみるようにしてきました。でも今、ニュースを見るのが辛い。国内も海外も、普通のニュースを見るだけで心が、、、なぜこんなふうに…？」と述べた。

その上で「そんな今、この番組が一番ホッとします。つらい現実も、他の国の目線を伝えてもらえることで、あらたな知見と姿が浮かび、かろうじて心のバランスがとれる気がします。横川キャスター、お疲れ様でした。口角上がり気味なその表情で伝えられることで、つらいニュースも、ワンクッションありながら識ることができました。番組は続くとのこと。番組スタッフの皆様、これからも頑張ってください」と記した。

NHK「キャッチ!世界のトップニュース」は平日の午前10時5分から放送。公式サイトには「世界はいま何をどう伝えているのか。日本時間深夜から早朝にかけて続々と入る世界のニュースを『キャッチ！』してダイレクトにお伝えします」などと記されている。