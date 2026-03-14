試合後に会見

■ドミニカ共和国 10ー0 韓国（日本時間14日・マイアミ）

韓国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でドミニカ共和国代表と対戦しコールド負けを喫した。試合後、リュ・ジヒョン監督は「ドミニカ共和国チームには世界最高レベルの選手たちが集まっているということを確認できました」とドミニカ共和国代表を称えた。

4大会ぶりの準々決勝も、9回を迎える前に決着がついた。9投手をつぎ込む必死の継投もドミニカ共和国打線の勢いを止めれず7回10失点でコールド負け。指揮官は「1ラウンドは私たちが非常に良い形で締めくくったので、今日は様々な期待感を持って試合に臨んだのですが、やはりドミニカチームには少し及ばなかったのではないか、そう感じています」と振り返った。

初回こそ先発のリュ・ヒョンジン投手が3者凡退に抑えるも、2回以降は防戦一方の展開に。3回までに7点を奪われると、7回2死一、三塁で、9番手のソ・ヒョンジュン投手がオースティン・ウェルズ捕手に3ランを許し勝敗が決した。（Full-Count編集部）