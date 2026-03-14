２人組バンド・ポルノグラフィティの公式サイトが１４日に更新され、全国ツアー「２０ｔｈライヴサーキット“水”」の再開を発表した。ボーカル・岡野昭仁が新型コロナウイルスに感染し、４公演が開催見合わせとなったが、１９日の静岡公演から再開し、岡野も復帰する。

「『２０ｔｈライヴサーキット “水” 』静岡公演に関して」と題した文章をアップ。「『２０ｔｈライヴサーキット“水”』千葉・兵庫・鳥取・島根公演の開催見合わせにより、公演を心待ちにしてくださっていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

「岡野昭仁につきまして療養させていただき回復したため、２０２６年３月１９日（木） 静岡・アクトシティ浜松 大ホール公演より、『２０ｔｈライヴサーキット“水”』を改めてスタートさせていただきます」と説明。「開催を見合わせとさせていただきました公演の振替公演および払い戻しの詳細につきましては、現在調整を進めておりますので、ご案内まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。詳細が決まり次第、ツアー特設サイトおよびオフィシャルＳＮＳにてお知らせいたします」とつづられた。

ポルノグラフィティは２月２７日、ツアー初日だった千葉公演を当日に開催見合わせになった。岡野に発熱の症状があり、その後新型コロナ感染と判明。２月２７日の千葉公演、３月３日の兵庫公演、５日の鳥取公演、６日の島根公演の４公演が中止になっていた。