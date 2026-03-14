アイドルグループ・＝ＬＯＶＥの大谷映美里が１３日放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」に出演。グループのプロデュサーでもあるタレントの指原莉乃がバラエティーの“師”と仰ぐ大物芸人の名前を明かした。

この日は、くりぃむしちゅーの有田、フットボールアワー・後藤輝基らと東京・浅草の名店を訪ねた。

大谷は「指原さんから『私はバラエティーの全ては後藤さんに教えていただいたんだよ』って聞いて。具体的に何を教えたのかなってすごい気になってて」と後藤に質問。

これに「教えてないよ！」と思わず照れる後藤だったが、「番組ずっと一緒にやってたからね。最初にあいつがバラエティーやり出したころに一緒にやってたからっていうのがあると思うんすけど」と、指原がＨＫＴ４８でアイドルとして活躍していたときにＴＢＳ系「ＨＫＴ４８のおでかけ」や、日本テレビ系「今夜くらべてみました」でＭＣとして共演していたことを説明した。

有田も「何を言ったの？」と興味津々。後藤は「指原と番組一緒にやってる。だんだん指原がステップアップしていろんな人と仕事するようになって。しょっちゅうＬＩＮＥで『今度こういう番組でこういう内容で、こうこうこういうのがあるんですけど、私、立ち位置的どうしたらいいんですかね？』って来るんです」と頻繁にアドバイスを求められたと明かし、「よしわかった！長文でぶわーっ、送って。ことこまかく」と指原に詳細にアドバイスを返したと回想。

「あいつ、『打ち間違え』とか言ってたんですけど、オレは嘘やと思ってるんですけど…。オレが長文でぶわーっと送ったら、スタンプで『ほっといてください』って」と返ってきた返事を明かすと、有田は「えー！最悪」と爆笑。後藤は「オレ１時間ぐらいかけてずーとやったのに」とぼやいていた。