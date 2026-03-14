朝ドラ「ばけばけ」でヒロイン松野トキを演じる俳優高石あかりが１３日にＮＨＫ総合で放送された「あさイチ プレミアムトーク」に出演し、自身の姿に「恥ずかしい」を連発した。

鈴木奈穂子アナウンサーが「『ばけばけ』は先月クランクアップしました。テレビ初公開の映像を含めてご覧頂きます」と紹介した。高石は「えっ！」と小さく驚いた。２月７日、１０カ月にわたる撮影が終了したときの映像で、高石は涙声で「朝ドラヒロインは私の小さいころからの夢でした」と挨拶を始めた。「今はそんなのどうでも良くて、『ばけばけ』が大好きだし、携わってくださった皆さんが大好きです。楽しかった。お芝居って楽しいなって思ったし、またこんな皆さんとやりたいと思えた時間だったから私もっと頑張ります！」と力強く精進も誓った。

映像がスタジオに戻り、クランクアップが初公開となったことについて高石は「あー、びっくりした。恥ずかしい…」と顔を両手でおおった。「いやー、恥ずかしい」と繰り返し、「全部が出た感覚があって。うれしい気持ちだったり、やりきったというか。皆さんの表情を見てるし。ずっと笑っていた最後だったなって思っていて。もう忘れられないクランクアップでした」と振り返った。