『格付けチェック』春SP、チーム分け発表 大俳優＆リボーン＆いい育ちなど7チーム【一覧あり】
ABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』が28日午後6時30分から放送されるのに先立って、チーム分け・チーム名が解禁された。
【番組カット】にっこり笑顔！『芸能人格付けチェック』の司会を務める浜田雅功
ダウンタウン・浜田雅功を司会に、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”の6つのチェックを受ける『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』。お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICでは芸能人たちが「基本的なこと」、「当たり前のこと」がわかっているかをチェックする。
総勢18人の一流芸能人たちが全問正解して当たり前のチェックで超真剣勝負を繰り広げる。今回も全員が一流芸能人からのスタート。間違えれば、普通、二流、三流、そっくりさんとランクダウン。最後には“映す価値なし”となり画面から消えてしまう。はたして芸能人たちは最後まで画面に映っていることができるのか。
今回、初挑戦となるのは、片平なぎさ、高橋一生、中村アン、元野球日本代表の三浦大輔・中田翔、石原良純、Matt Rose、畑芽育、志田未来、一ノ瀬美空（乃木坂46）。そして前回“二流”（25年正月）、過去には“映す価値なし”（20年秋）となったこともある唐沢寿明は「（映す価値なしになったのは、あえての）技だったんですよ」と強気に語る。今回はしっかりと一流でいられるか。他にも過去に“映す価値なし”となってしまったことがある見取り図（22年正月）や中丸雄一（21年春、22年秋）は汚名返上を誓う。
【チーム分け】
チーム 大俳優： 唐沢寿明、片平なぎさ
チーム リボーン： 高橋一生、中村アン
チーム プロ野球： 三浦大輔、中田翔
チーム いい育ち： 石原良純、Matt Rose
チーム エラー： 畑芽育、志田未来
チーム 乃木坂46： 梅澤美波、賀喜遥香、井上和、一ノ瀬美空
チーム 芸人と小山と中丸： 見取り図（盛山晋太郎、リリー）、小山慶一郎（NEWS）、中丸雄一
【番組カット】にっこり笑顔！『芸能人格付けチェック』の司会を務める浜田雅功
ダウンタウン・浜田雅功を司会に、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”の6つのチェックを受ける『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』。お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICでは芸能人たちが「基本的なこと」、「当たり前のこと」がわかっているかをチェックする。
今回、初挑戦となるのは、片平なぎさ、高橋一生、中村アン、元野球日本代表の三浦大輔・中田翔、石原良純、Matt Rose、畑芽育、志田未来、一ノ瀬美空（乃木坂46）。そして前回“二流”（25年正月）、過去には“映す価値なし”（20年秋）となったこともある唐沢寿明は「（映す価値なしになったのは、あえての）技だったんですよ」と強気に語る。今回はしっかりと一流でいられるか。他にも過去に“映す価値なし”となってしまったことがある見取り図（22年正月）や中丸雄一（21年春、22年秋）は汚名返上を誓う。
【チーム分け】
チーム 大俳優： 唐沢寿明、片平なぎさ
チーム リボーン： 高橋一生、中村アン
チーム プロ野球： 三浦大輔、中田翔
チーム いい育ち： 石原良純、Matt Rose
チーム エラー： 畑芽育、志田未来
チーム 乃木坂46： 梅澤美波、賀喜遥香、井上和、一ノ瀬美空
チーム 芸人と小山と中丸： 見取り図（盛山晋太郎、リリー）、小山慶一郎（NEWS）、中丸雄一