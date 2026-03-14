◆ＷＢＣ 準々決勝 ドミニカ共和国１０―０韓国＝７回コールド＝（１３日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣは日本時間１４日から準々決勝がスタート。ドミニカ共和国−韓国では、メジャーのスター選手を数多く擁するドミニカ共和国が序盤から韓国を圧倒し、７回コールドで準決勝進出を決めた。

２回に３点を先行すると、３回には４点を加え、３回にスコアは早くも７−０に。最後は７回に“サヨナラ”３ランでコールド勝ちした。１次ラウンドで日本が苦しみながら８−６で破った韓国に、付けいる隙を与えなった。

優勝候補の強さに日本のファンからも「あまりにドミニカが強すぎる」「走攻守、全てレベチ」「韓国がここまで歯が立たんとは…」などと驚きの声が噴出。日本が準々決勝を戦うベネズエラは１次Ｒでドミニカ共和国を７−５と追い詰めており、「このドミニカ共和国といい勝負するベネズエラこわ」「これと５−７接戦のベネズエラって相当強そう」「ベネズエラも同じぐらい強いってことよね…」と不安の声も挙がっていた。