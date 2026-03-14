3月17日に最終回を迎える『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）がクランクアップを迎え、竹内涼真、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知のコメントが到着した。

参考：『再会～Silent Truth～』で事件のキーパーソンに 渡辺大知、“お坊ちゃん”直人がハマり役

本作は、小学校時代の“誰にも言えない秘密”を共有する4人の同級生が、23年前に埋めたはずの拳銃を使用した殺人事件が発生したことで再会することから始まるヒューマンラブミステリー。

本作は毎週放送されるたび、視聴者の中で考察合戦を巻き起こし、第1～8話の累計見逃し配信回数も2909万回を突破（算出期間：1月13日放送終了後～3月12日 TVer DATA MARKETINGにて）。テレビ朝日史上最高記録を引き続き更新している。

3月17日放送の最終回では、すべての謎が解き明かされる。そんな中、現場もクランクアップ。主演の竹内とヒロインの井上、そして瀬戸と渡辺と、物語の主軸となる同級生4人が次々と撮影最終日を迎えた。

一番乗りでオールアップしたのは井上。その表情は実に晴れやかで労をねぎらうために駆けつけた竹内、瀬戸、渡辺と満面の笑みでハグする光景も繰り広げられた。そんな中、井上は「とても穏やかな現場だったので助けられました。同級生の皆さんには、たくさん笑わせてもらったり、心を動かされたり。その中で私自身もいろいろなチャレンジができたかなと思います」と撮影の日々を振り返った。そして挨拶を終えると、愛らしいピースサインを見せ、最後まで現場を明るく盛り上げていた。

数時間後には男性同級生3人のシーンをもって、竹内と瀬戸も全撮影を終了することに。てっきり3人一緒にオールアップすると思っていた竹内は、渡辺だけ別日の撮影が残っていると知って、「えっ!?」と絶句。瀬戸も「まさか、一緒に終われないというね…」と、寂しげにつぶやく一幕も。

しかし、渡辺が演じる直人は、劇中で何かと同級生たちから1テンポ遅れを取りがち。竹内は「直人…ごめんなさい」と頭を下げ、渡辺を気遣いつつも、「直人だけ残っているのも、なんか僕ら4人っぽい」とニッコリ。続けて「皆さんのチームワークと僕ら4人の相性、監督たちの演出のおかげで、きつい状況の中でもすごく愛があって、人間味あふれる温かいドラマになったと思います。皆さんに感謝します」と挨拶し、清々しい表情を浮かべた。

また、瀬戸も「寒い中での撮影もあり、最初はちゃんとお芝居できるかなぁ…という感じでしたが、皆さんの集中力と団結力で、何とか乗り越えることができました。演じていて本当に楽しかったです」と、満ち足りた笑顔。現場を去る前にガッチリ握手を交わし、3人は改めて友情を確かめ合っていた。

一方、後日ようやく撮了の日を迎えた渡辺は「ちょっと寂しいな。みんなと一緒がよかったな」と、本音を漏らしながらも終始笑顔。「スタッフの皆さんが少しでも作品を良くしようとしているのが伝わってきて、そういう現場に関われて幸せだなぁと思っていました」と充実感をにじませた。

コメント竹内涼真（飛奈淳一役）僕ら4人にとってはとても苦しい旅でしたが、皆さんのチームワークと僕ら4人の相性、監督たちの演出のおかげで、きつい状況の中でもすごく愛があって、人間味あふれる温かいドラマになったと思います。皆さんに感謝します。楽しかったし、すごく良い結果に結びついているんじゃないかと思います。ありがとうございました！

井上真央（岩本万季子役）寒い時期の撮影で、ロケも多くて大変でしたが、とても穏やかな現場だったので助けられました。同級生の皆さんには、たくさん笑わせてもらったり、心を動かされたり。その中で私自身もいろいろなチャレンジができたかなと思います。本当にお世話になりました！ 皆さんはまだ撮影も残っていると思いますので、最後まで走り切ってください！

瀬戸康史（清原圭介役）寒い中でのロケ撮影もあり、最初はちゃんとお芝居できるかなぁ…という感じでしたが、皆さんの集中力と団結力で、何とか乗り越えることができました。圭介という役も、原作と台本を読んだ時よりも遥かに豊かな人物になりましたし、演じていて本当に楽しかったです。まだ大知は撮影が終わっていないし、皆さんも大変なシーンの撮影が残っていますが、最後まで駆け抜けてください。ありがとうございました。

渡辺大知（佐久間直人役）個人的には反省点もたくさんあって、申し訳ない気持ちもあったりしますが、スタッフの皆さんが少しでも作品を良くしようとしているのが伝わってきて、そういう現場に関われて幸せだなぁと思っていました。またどこかでお会いできたら、うれしいです。完成を楽しみにしています。ありがとうございました。でも、（ひとりで撮影を終えるのは）ちょっと寂しいな。みんなと一緒がよかったな（笑）

（文＝リアルサウンド編集部）