「何」が出たら見逃さない方がいい⁉ 『急性骨髄性白血病』の前兆とサイン【医師解説】

急性骨髄性白血病の前兆を早期に捉えることは、迅速な診断と治療開始につながる重要なポイントです。症状の変化を記録する、複数の症状が重なっていないか確認する、周囲からの指摘に耳を傾けるといった日常の観察が大切になります。ここでは、日常生活で注意すべきポイントを解説します。

監修医師：

山本 佳奈（ナビタスクリニック）

滋賀医科大学医学部卒業 / 南相馬市立総合病院や常磐病院（福島）を経て、ナビタスクリニック所属/ 専門は一般内科

急性骨髄性白血病の前兆を見逃さないための注意点

急性骨髄性白血病の前兆を早期に捉えることは、迅速な診断と治療開始につながります。このセクションでは、日常生活で注意すべきポイントを解説します。

症状の経過観察のポイント

症状がいつから始まったのか、どのように変化しているのかを記録しておくことが大切です。体温を毎日測定して記録する、出血の頻度や量をメモする、疲労感の程度を段階的に評価するなど、客観的な記録を残すことで、医療機関を受診する際に正確な情報を伝えることができます。

複数の症状が同時に現れている場合は、特に注意が必要です。貧血症状と出血傾向、発熱が重なっている、複数の感染症を繰り返しているといった状態は、血液の異常を疑う重要なサインとなります。症状が急速に悪化している場合は、緊急性が高い可能性があります。

家族や周囲の人からの指摘も重要な手がかりとなります。「最近顔色が悪い」「疲れているように見える」「以前より元気がない」といった周囲からの声に耳を傾けることも大切です。自分では気づきにくい外見上の変化や行動の変化を、周囲の人が先に気づくこともあります。

受診を検討すべきタイミング

以下のような症状が見られる場合は、速やかに医療機関を受診することが推奨されます。38度以上の発熱が3日以上続く、止まらない出血がある、立てないほどの疲労感や息切れがある、意識がもうろうとするといった症状は、緊急性の高い状態です。

健康診断や人間ドックで血液検査の異常を指摘された場合も、必ず精密検査を受ける必要があります。白血球数の異常、貧血の進行、血小板減少などの所見があった場合は、症状がなくても血液内科を受診することが重要です。

かかりつけ医を受診して通常の治療を受けても症状が改善しない場合、別の専門医への紹介を依頼することも検討しましょう。風邪や胃腸炎として治療を受けても良くならない、抗生物質を服用しても感染症が治らないといった場合は、血液内科での評価が必要となることがあります。

まとめ

急性骨髄性白血病は、病型や年齢、遺伝子異常などにより予後は異なりますが、近年は分子標的薬や移植治療の進歩により、寛解や長期生存が期待できるようになってきています。気になる症状がある場合は、速やかに医療機関を受診し、血液検査を含めた詳しい評価を受けることが大切です。診断後は、専門医と十分に相談しながら、一人ひとりの状態に合った治療を選択していくことが重要です。医療の進歩により新しい治療法も登場しており、希望を持って治療に臨むことができます。まずは信頼できる血液内科を受診し、専門的な評価と治療を受けることをおすすめします。

参考文献

国立がん研究センター がん情報サービス「急性骨髄性白血病」

日本血液学会「造血器腫瘍診療ガイドライン 第3.1版（2024年版）」

厚生労働省「造血幹細胞移植とは」

日本造血・免疫細胞療法学会「造血細胞移植ガイドライン一覧」