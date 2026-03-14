都市部の洪水を最大24時間前に予測するグーグルの新AIモデル、韓国ではサービス対象外…なぜ？

グーグルが人工知能（AI）を活用し、都市型の鉄砲水を1日前に予測できるシステムを公開した。ただ、韓国はサービス対象から外れた。

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3月12日（現地時間）、グーグルは150カ国から収集した洪水情報データセット「グラウンドソース（Groundsource）」と、これを基に開発した「都市型鉄砲水」モデルを公開した。

自社のAIモデル「Gemini（ジェミニ）」を動員して500万件を超えるニュース記事や公的記録を分析し、実際の洪水発生の有無や日付、位置情報を構造化データとして整理して、260万件の事例を構築した。

その後、該当する情報をグーグルマップに適用し、過去に洪水が発生した地理的範囲を特定。これに都市型鉄砲水の事例を中心としたデータを追加で整備し、都市部で最大24時間前に危険を予測するモデルを完成させたと明らかにした。

性能評価は、アメリカ国立気象局（NWS）のシステムとの比較を通じて提示された。実際に発生した洪水のうち、事前に警報を出した割合である「再現率（リコール）」はグーグルのモデルが32%で、NWSの22%よりも高かった。

一方、警報の発令後に実際の洪水につながった割合である「適合率（プレシジョン）」はグーグルが26%で、NWSの44%よりも低かった。

（画像＝フラッドハブ）

これは、より多くの洪水の可能性を捉える代わりに、誤報の割合も高いことを意味する。グーグルは再現率と適合率がトレードオフの関係にあるとし、しきい値の設定を通じてモデルの特性を調整できると説明した。

またグーグルは、NWSが緻密なレーダー網や地上観測機器を基盤に運用されているのとは異なり、自社のモデルは世界中で利用可能な衛星・気象データのみでこのような結果を出したと強調した。観測インフラが十分でない国々でも適用できる可能性がある点を浮き彫りにした形だ。

予測情報は、災害案内プラットフォーム「フラッドハブ（Flood Hub）」を通じて無料でリアルタイム提供される。「グラウンドソース」データセットはオープンソースとして公開し、研究機関や関連団体が活用できるようにする計画だ。

ただし、規制の問題により韓国はサービス対象に含まれていない。

Googleは、今回の「都市フラッシュ洪水」モデルが、自社の大規模言語モデルが災害対応分野で実際に活用可能な結果を出した初の事例だと発表した。今後は同様のアプローチを土砂崩れや猛暑など、他の自然災害領域へも拡大して適用する方針だ。

（記事提供＝時事ジャーナル）