「脳出血」の意外な前兆。繰り返す「鼻血」や「耳鳴り」を放置してはいけない理由

脳出血のリスクが高まっている状態では、身体にさまざまな変化が現れます。血圧の急激な上昇に伴う顔面紅潮や動悸、後頭部の重い感じや首筋のこわばりなどが代表的です。また慢性的な疲労感や集中力の低下、情緒不安定なども脳血管への負担増加のサインとなることがあります。

監修医師：

田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック）

鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病、ALSなどの神経難病）領域を専門としている。また、問診によって東洋医学的な病態を推察し、患者の状態に合わせた漢方薬をオンライン診療で選択する治療法も得意としている。日本神経学会神経内科専門医、日本東洋医学会専門医。

脳出血のリスクを高める前駆症状

脳出血のリスクが高まっている状態では、身体にさまざまな変化が現れます。これらの前駆症状を認識し、適切に対処することで発症リスクを低減できる可能性があります。

血圧上昇に伴う身体の変化

血圧の急激な上昇は脳出血の重要な前駆症状です。突然の顔面紅潮や熱感、動悸、息切れなどが現れた場合、血圧が急上昇している可能性があります。特に普段から高血圧がある方では、これらの症状に注意を払う必要があります。

後頭部の重い感じや首筋のこわばりも、血圧上昇のサインとして現れることがあります。朝の起床時に後頭部の鈍い痛みを感じる場合は、夜間から早朝にかけての血圧上昇が関与している可能性があります。

鼻出血が繰り返し起こる場合も注意が必要です。特に高血圧がある方で鼻出血が頻繁に見られる場合、血管壁への負担が大きくなっている可能性があります。耳鳴りやめまい、ふらつきも血圧変動に関連した症状として現れることがあります。

体調変化から読み取る危険のサイン

慢性的な疲労感や倦怠感が続く場合、身体が高い血圧に適応しようとしている状態を示している可能性があります。十分な休息をとっても疲れが取れない、日中の眠気が強いといった症状は、脳血管への負担が蓄積しているサインかもしれません。

集中力の低下や記憶力の減退も、脳血管の状態悪化を示唆する可能性があります。軽度の認知機能低下や物忘れの増加は、脳の微小血管障害が進行している可能性を示唆します。これらの症状は脳出血の直接的な前兆ではありませんが、脳血管の健康状態が悪化している指標となります。

情緒不安定や些細なことでイライラする状態が続く場合も注意が必要です。これは脳血管の状態変化や血圧変動が精神面に影響を与えている可能性があります。睡眠障害(入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒)も脳血管への負担増加と関連することが報告されています。

まとめ

脳出血は突然発症し、重篤な後遺症を残す可能性がある疾患ですが、早期発見と適切な治療により予後は改善します。前兆となるサインを見逃さず、危険因子を適切に管理することが予防の基本です。特に高血圧のある方は定期的な受診と血圧のコントロールが不可欠です。気になる症状がある場合は、速やかに脳神経外科や脳神経内科を受診することをおすすめします。

参考文献

日本脳卒中学会「脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕」

国立循環器病研究センター「脳出血」

日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019 解説冊子」