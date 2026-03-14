『高血圧』は「何」で診断される？ 正しい測定条件と検査項目を徹底解説【医師監修】

血圧測定は簡単そうに見えますが、正確な値を得るためにはいくつかの条件を守る必要があります。測定時の姿勢や環境、タイミングによって数値は大きく変動するため、適切な方法で測定することが重要です。また、高血圧の診断は一度の測定だけで確定するものではなく、複数回の測定や各種検査を組み合わせて総合的に判断されます。ここでは正確な測定方法と診断の流れについて説明します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

高血圧の診断プロセスと注意点

適切な診断を受けるためには、測定方法や診断の流れを理解しておくことが重要です。単なる数値の確認だけでなく、様々な要素を総合的に評価することで、正確な診断と適切な治療方針が決定されます。

正確な血圧測定のための条件

血圧測定の精度を高めるためには、いくつかの条件を守る必要があります。測定前の30分間は喫煙やカフェイン摂取を避け、激しい運動も控えます。測定直前には排尿を済ませ、5分以上安静にしてから測定を始めます。

測定時の姿勢も重要です。背もたれのある椅子に深く腰かけ、足を組まず床につけます。カフ(腕に巻く部分)は素肌または薄い衣服の上から装着し、上腕の中央に巻きます。カフの位置が心臓の高さより高いと低めに、低いと高めに測定されるため、腕の位置にも注意が必要です。

測定は2回行い、その平均値を記録します。1回目と2回目の間には1～2分程度の間隔を空けることが推奨されます。また、左右の腕で血圧に大きな差がある場合は、高いほうの腕で測定を継続します。これらの条件を守ることで、より信頼性の高い測定値が得られるでしょう。

診断確定までの流れと検査項目

高血圧が疑われる場合、医師は複数回の血圧測定を行い、その変動パターンを確認します。同時に、高血圧の原因となる他の病気がないか調べるための検査も実施されます。血液検査では腎機能や脂質、血糖値などを、尿検査ではタンパク尿の有無などを確認します。

心電図検査により心臓への負担や心肥大の有無を評価し、胸部X線検査で心臓の大きさや肺の状態を確認することもあります。また、眼底検査により細い血管の状態を観察し、動脈硬化の程度を推定できます。これらの検査結果を総合的に判断し、高血圧のタイプや重症度、臓器障害の有無を評価します。

家族歴や生活習慣、服用している薬なども診断の重要な情報となります。他の病気が原因で血圧が上がる「二次性高血圧」の可能性がある場合は、さらに詳しい検査が必要になることもあります。診断確定後は、それぞれの方の状態に応じた治療方針が立てられます。

まとめ

高血圧は適切な管理により、健康な生活を維持することができる病気です。自覚症状が乏しくても、定期的な血圧測定と生活習慣の見直しを続けることが重要です。血圧が高めと指摘された方は早めに医療機関を受診し、専門的なアドバイスを受けることをおすすめします。すでに治療中の方は、自己判断で薬を中断せず、医師の指示に従って継続的に管理していくことが、将来の合併症予防につながります。

参考文献

日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019解説冊子」

厚生労働省「e-ヘルスネット - 高血圧」

国立循環器病研究センター「循環器病情報サービス - 高血圧」

日本循環器学会「循環器病ガイドラインシリーズ」

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」