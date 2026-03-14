いよいよ明日、WBC準々決勝の大舞台で、侍ジャパンは強敵・ベネズエラ代表と激突する。ロナルド・アクーニャをはじめ、現役バリバリのメジャーリーガーをズラリと揃えたベネズエラは、間違いなく今大会最大の壁だ。日本の野球ファンにとっても、その圧倒的なパワーとポテンシャルは脅威以外の何物でもないだろう。

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しかし、歴史を振り返れば、ベネズエラは日本のプロ野球（NPB）に多大な貢献をしてきた「最高のベースボール・フレンド」でもある。彼らは単なる助っ人にとどまらず、日本の緻密な野球文化に順応し、ファンから深く愛され、NPBの歴史に輝かしい記録を刻んできた。明日の決戦を前に、かつて日本列島を熱狂させたベネズエラ出身の伝説的プレーヤー4人を振り返りたい。彼らが日本球界に残した衝撃と功績を知れば、明日の日本対ベネズエラ戦がさらに胸熱なものになるはずだ。

アレックス・ラミレス（ヤクルト、巨人、DeNA）

外国人選手として史上初の「名球会」入りを果たした、日本球界屈指のレジェンド。 NPB通算成績：1744試合、打率.301、2017安打、380本塁打、1272打点

ホセ・ロペス（巨人、DeNA）

日米各1000安打を達成。圧倒的な勝負強さと一塁守備の堅実さでチームに貢献した。 NPB通算成績：993試合、打率.274、1001安打、198本塁打、588打点

アレックス・カブレラ（西武、オリックス、ソフトバンク）

2002年にシーズン55本塁打を記録した怪力王。通算357本塁打は外国人選手歴代3位。 NPB通算成績：1239試合、打率.303、1368安打、357本塁打、949打点

ロベルト・ペタジーニ（ヤクルト、巨人、ソフトバンク）

驚異的な長打力と高い選球眼を誇り、通算の出塁率は.438という驚異的な数値を記録。 NPB通算成績：837試合、打率.312、882安打、233本塁打、635打点

圧倒的なパワーで規格外のアーチを架け、あるいは堅実なプレーと明るいキャラクターでチームを牽引したベネズエラ出身のレジェンドたち。彼らが日本球界で大成功を収めた背景には、天性の身体能力だけでなく、異国の野球をリスペクトし、適応しようとする真摯な姿勢と高い野球IQがあった。そして明日、侍ジャパンはその「野球大国」が誇る現役バリバリのメジャー軍団とWBC準々決勝で激突する。現在のアクーニャやコントレラス兄弟といった怪物たちもまた、かつてNPBを席巻したレジェンドたちの系譜を継ぐ、底知れぬポテンシャルを秘めている。侍ジャパンにとって、これ以上ないほど恐ろしく、そして戦いがいのある最強の壁だ。

日本とベネズエラ。長年、海を越えて助っ人として交わり、互いにリスペクトし合ってきた両国が、今度は国の威信をかけて真っ向からぶつかり合う。球史に残るであろう最高峰の死闘のプレイボールは、もう目前に迫っている。