中井美穂、夫・古田敦也氏との自然体な関係性明かす「あんまり夫の世界の集まりとかに私も行かないし、私の集まりに夫も来ない」

中井美穂、夫・古田敦也氏との自然体な関係性明かす「あんまり夫の世界の集まりとかに私も行かないし、私の集まりに夫も来ない」