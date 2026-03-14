中井美穂、夫・古田敦也氏との自然体な関係性明かす「あんまり夫の世界の集まりとかに私も行かないし、私の集まりに夫も来ない」
元フジテレビ所属でフリーアナウンサーの中井美穂（61）が11日深夜放送のラジオ番組『TOKYO SPEAKEASY』(TOKYO FM／毎週月〜木曜、深1：00）に出演。夫で元東京ヤクルトスワローズの古田敦也氏（60）との関係性について明かした。
【写真】ヤクルト・村上宗隆やつばみとの2ショットを披露した中井美穂
この日は、同じく元フジテレビでフリーアナウンサーの長野智子とともに出演。もう40年にもなる付き合いだという2人は、「楽しく歳を取っていってる気が自分の中ではしてます」と自身らの年齢の変化などについてもしみじみと語りつつ、トークを繰り広げた。
前回2人が会ったのは中井の還暦パーティーの時だったそうで、祝辞も長野が務めたというが、長野が「幸せそうでねぇ〜。ご夫婦仲も良くて…」と振り返ると、中井は「いやいや…よく知ってるでしょ。そんなにうちが別にベタベタいい関係性というよりは、まあ、お互い好き勝手やっている感じのことを」と苦笑いするようにツッコミ。
続けて「うちらは割と私は私、夫も夫の世界観で生きているので、あんまり夫の世界の集まりとかに私も行かないし、私の集まりに夫も来ない、というか呼ばない。お互いが、っていう感じなんですよ」と“あっさり”な関係性を改めて説明した。
さらには「特にあの時は、私がちょうど昨年3月に還暦になって、『何かやろう』ってお友達が言ってくれて。でもサプライズ、私、嫌いなんですね。知らされてないのをみんなが必死で隠すみたいなのがすごい…やるのはいいんですよ。やってほしい人にやるのはわくわくしちゃうんですけど、自分がそれになるっていうのは嫌だから。自分が仕切って自分がやるパーティーにするって言って、司会もして、お迎えもして、全部自分でやる。会費も全部決めて、会場も決めて、で皆様に来ていただいて、楽しく飲んで食べて帰っていただく」と、自身はサプライズされることが苦手であり今回の還暦パーティーも全て自分自身で仕切って開催したことを明かした。
それを聞いた長野が「あ、じゃなに？夫（古田氏）はあれは幹事じゃなかったの？」と驚いたように質問すると、中井は「幹事というお金を出してくれた人。大切ですよ、お金を出してくれる人」とユーモア交じりにぶっちゃけ、2人で爆笑するも、長野からは終始仲が良さそうでほほ笑ましい夫婦の光景に映っていたと伝えた。
【写真】ヤクルト・村上宗隆やつばみとの2ショットを披露した中井美穂
この日は、同じく元フジテレビでフリーアナウンサーの長野智子とともに出演。もう40年にもなる付き合いだという2人は、「楽しく歳を取っていってる気が自分の中ではしてます」と自身らの年齢の変化などについてもしみじみと語りつつ、トークを繰り広げた。
続けて「うちらは割と私は私、夫も夫の世界観で生きているので、あんまり夫の世界の集まりとかに私も行かないし、私の集まりに夫も来ない、というか呼ばない。お互いが、っていう感じなんですよ」と“あっさり”な関係性を改めて説明した。
さらには「特にあの時は、私がちょうど昨年3月に還暦になって、『何かやろう』ってお友達が言ってくれて。でもサプライズ、私、嫌いなんですね。知らされてないのをみんなが必死で隠すみたいなのがすごい…やるのはいいんですよ。やってほしい人にやるのはわくわくしちゃうんですけど、自分がそれになるっていうのは嫌だから。自分が仕切って自分がやるパーティーにするって言って、司会もして、お迎えもして、全部自分でやる。会費も全部決めて、会場も決めて、で皆様に来ていただいて、楽しく飲んで食べて帰っていただく」と、自身はサプライズされることが苦手であり今回の還暦パーティーも全て自分自身で仕切って開催したことを明かした。
それを聞いた長野が「あ、じゃなに？夫（古田氏）はあれは幹事じゃなかったの？」と驚いたように質問すると、中井は「幹事というお金を出してくれた人。大切ですよ、お金を出してくれる人」とユーモア交じりにぶっちゃけ、2人で爆笑するも、長野からは終始仲が良さそうでほほ笑ましい夫婦の光景に映っていたと伝えた。