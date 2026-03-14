俳優の高橋克典（61）がアルペンスキーに励む17歳長男の姿を披露し、反響が寄せられている。

【映像】「立ち姿が克典さんに似ている」と話題・高橋克典の17歳長男

2004年に15歳年下のハンナさんと結婚し、17歳の長男がいる高橋。ブログで父親としての顔を覗かせており、長男の幼少期や17歳の誕生日を迎えた日の親子ショットなどを見せてきた。

また2025年8月、アルペンスキーの合宿に向かう長男の横顔を投稿すると、「背が高いですね。克典さんの遺伝子かな〜」「立ち姿が克典さんに似ている気がします」などとコメントが寄せられ、話題になっていた。

高橋克典、アルペンスキーに励む17歳長男の姿を披露し反響

2026年3月12日の更新では、アルペンスキーの大会で躍動する長男の姿を公開している。

「ある大会の時の写真が届いてた。今年、全く帯同していない間に、少しずつの積み重ねが形になってきたかな、ガンバだ!!」

この投稿にファンからは、「4年後はオリンピックに。でっかくなったチビ克くん、もはやプロ級ですね」「本当にかっこいい滑走姿」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）