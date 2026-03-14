CORTIS、“D.U.N.K. Showcase”初出演 「YOUNGCREATORCREW」日本初披露
5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が13日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』に出演し、5月4日にリリースされるThe 2nd EP『GREENGREEN』の収録曲「YOUNGCREATORCREW」を日本で初披露した。
【写真】アメリカが熱狂！ハーフタイムショーに出演したCORTIS
本公演は「ダンス＆ボーカルシーンに垣根のない新たなカルチャーを作る」をテーマに掲げ、豪華アーティストによるパフォーマンスが披露されるイベント。今回、K-POPアーティストとして唯一出演したCORTISは、ステージ全体を使った表現力と安定したライブパフォーマンスで観客を魅了し、会場を大きく沸かせた。
ステージは「What You Want」「GO!」の連続披露で幕を開け、CORTISはエネルギーあふれるパフォーマンスで観客を一気に引き込んだ。
続いて「僕たちCORTISが“D.U.N.K. Showcase”にやってきました！」とあいさつすると、メンバーは1人ずつ流ちょうな日本語で自己紹介を行いながら観客とコミュニケーションを取り、会場の雰囲気をさらに盛り上げた。軽快なトークとコール＆レスポンスで観客の反応を引き出し、「次の曲もぜひ全力で盛り上がってください！」と呼びかけながら、「FaSHioN」のエネルギッシュなステージへとつなげた。
大きな注目を集めたのは、The 2nd EP『GREENGREEN』収録曲「YOUNGCREATORCREW」の日本初披露。同楽曲は、CORTISを象徴するキーワードである「ヤングクリエイタークルー」と自らを表現しながらも、ひとつの言葉だけで定義されたくはないという複雑で率直な思いを描いた楽曲で、メンバー自ら制作に参加したCORTISらしさが際立つ1曲となっている。
CORTISは、5月4日にThe 2nd EP『GREENGREEN』をリリースする。これに先立って、4月20日午後6時にはタイトル曲の音源を先行公開し、カムバックに向けた熱気をさらに高めていく。勢いを加速させているCORTISが、今回のカムバックでグローバル音楽市場にどのような反響を巻き起こすのか注目が集まっている。
本公演は「ダンス＆ボーカルシーンに垣根のない新たなカルチャーを作る」をテーマに掲げ、豪華アーティストによるパフォーマンスが披露されるイベント。今回、K-POPアーティストとして唯一出演したCORTISは、ステージ全体を使った表現力と安定したライブパフォーマンスで観客を魅了し、会場を大きく沸かせた。
ステージは「What You Want」「GO!」の連続披露で幕を開け、CORTISはエネルギーあふれるパフォーマンスで観客を一気に引き込んだ。
続いて「僕たちCORTISが“D.U.N.K. Showcase”にやってきました！」とあいさつすると、メンバーは1人ずつ流ちょうな日本語で自己紹介を行いながら観客とコミュニケーションを取り、会場の雰囲気をさらに盛り上げた。軽快なトークとコール＆レスポンスで観客の反応を引き出し、「次の曲もぜひ全力で盛り上がってください！」と呼びかけながら、「FaSHioN」のエネルギッシュなステージへとつなげた。
大きな注目を集めたのは、The 2nd EP『GREENGREEN』収録曲「YOUNGCREATORCREW」の日本初披露。同楽曲は、CORTISを象徴するキーワードである「ヤングクリエイタークルー」と自らを表現しながらも、ひとつの言葉だけで定義されたくはないという複雑で率直な思いを描いた楽曲で、メンバー自ら制作に参加したCORTISらしさが際立つ1曲となっている。
CORTISは、5月4日にThe 2nd EP『GREENGREEN』をリリースする。これに先立って、4月20日午後6時にはタイトル曲の音源を先行公開し、カムバックに向けた熱気をさらに高めていく。勢いを加速させているCORTISが、今回のカムバックでグローバル音楽市場にどのような反響を巻き起こすのか注目が集まっている。