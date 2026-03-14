「大和証券Mリーグ2025-26」3月13日の第2試合、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が、その圧倒的なビジュアルと洗練されたヘアスタイルで入場し、視聴者の視線を釘付けにした。

【映像】色気アップのヘアスタイル 高宮まり、抜群のボディライン

グラビアアイドルとしても活躍し、抜群のプロポーションを誇る高宮。この日は、長く美しいロングヘアを一つにまとめたポニータイル姿で登場した。さらに、目を引いたのはワンポイントで取り入れたピンクのエクステだ。髪に華やかなボリュームを加えるだけでなく、その髪を肩越しに前へと流すことで、普段の愛らしさに加えてどこか大人の色香が漂う雰囲気を演出していた。

自身のラインにぴったりと合わせたサイズのユニフォームは、彼女の代名詞とも言える抜群のボディラインを強調。端正な顔立ちを彩る新しいヘアスタイルとの組み合わせは、試合開始前からファンのボルテージを最高潮に引き上げた。

この姿に、コメント欄は瞬く間に称賛の言葉で埋め尽くされた。「まりかわいすぎや」「かわいすぎ」「ユニフォームの迫力がすごい」「今日も最高だ」「大人びてるね」「ヘアアレンジよき」「まりしゃんかわいすぎるだろ」「今日のまりちゃん一段と可愛い」「ピンクのエクステかわいい」と、その美貌を絶賛する声が殺到した。

卓上では激しい攻撃麻雀を展開する高宮だが、入場シーンで見せた華やかさはまさにMリーグの華。モデル顔負けのスタイルと最新のヘアアレンジで、今夜も多くのファンの心を射抜いてみせた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

