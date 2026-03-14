WBC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）に0-10で7回コールド負け。4大会ぶりに進出した決勝トーナメントは8強で姿を消した。

まさかの幕切れだった。0-7で迎えた7回、3ランを被弾してサヨナラの決着。選手は呆然とした様子でベンチからグラウンドに出てきた。一様に現実を受け入れられない様子。目はうつろな選手もいた。一塁線に整列し、力なく頭を下げた。

優勝候補ドミニカ共和国に力の差を見せつけられた。



タティスJr.、ソト、ゲレーロJr.を擁する超強力打線にメジャー経験豊富なリュ・ヒョンジンが対峙。初回こそ無失点に抑えたが、2回先頭にゲレーロJr.に四球を与えると、1死一塁からカミネロに二塁打を打たれ、一塁走者ゲレーロJr.の激走で一気に生還。さらに1死三塁から内野ゴロの間に1点を追加された。2死一、二塁からタティスJr.にタイムリーを打たれ、一挙3失点となった。

リュ・ヒョンジンはここでKO。3回も投手陣が次々にヒットを打たれ、タイムリー2本と押し出し四球2つで4失点で大勢は決した。5回15点差、7回10点差のコールドが条件だった。日本と決勝を戦い、準優勝を飾った2009年大会以来の躍進はならなかった。

韓国は主将のイ・ジョンフを中心に韓国系米国人2選手も揃え、マイアミ行きを最初の目標に戦った。1次ラウンドは日本、韓国に敗れ2勝2敗ながら2位で突破。敗れはしたものの、4大会ぶりの決勝トーナメントを戦った。



（THE ANSWER編集部）