WBC準々決勝・韓国―ドミニカ共和国

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）と対戦。0-10でコールド負けを喫した。超強力ドミニカ打線に圧倒され、3回までに7失点。最後は7回に“サヨナラ3ラン”を被弾した。

タティスJr.、ソト、ゲレーロJr.を擁する超強力打線に、韓国が飲み込まれた。

先発はメジャー経験豊富なリュ・ヒョンジン。初回こそ無失点に抑えたが、2回先頭にゲレーロJr.に四球を与えると、1死一塁からカミネロに二塁打を打たれ、一塁走者ゲレーロJr.の激走で一気に生還。さらに1死三塁から内野ゴロの間に1点を追加された。2死一、二塁からタティスJr.にタイムリーを打たれ、一挙3失点。リュ・ヒョンジンはこの時点で降板し、1回2/3を3安打2四球3失点だった。

3回には2番手ノ・ギョンウンがゲレーロJr.に適時二塁打、3番手パク・ヨンヒョンがマチャドにタイムリーを浴びた。4番手クァク・ビンも連続で押し出し四球を与えるなどこの回4失点。5番手ダニングにマウンドを譲るなど、3回終了時点で0-7と大量ビハインド。ここまでで投手を5人もつぎ込んだ。

打撃陣もドミニカ先発のサンチェスに苦しみ、4回までに5つの三振を喫した。さらに5回にはウィットコム、キム・ヘソン、パク・ドンウォンが3者連続で空振り三振。サンチェスは63球で5回を投げ終えて降板。2安打無失点、8奪三振だった。

その後も得点できなかった韓国。最後は7回2死一、三塁から、ウェルズに右越えの“サヨナラ3ラン”を被弾。10点差がついてコールド負けとなり、ナインは呆然とした表情を浮かべた。

韓国は東京ドームで行われた1次ラウンド・プールCで、チェコとの初戦に11-4で勝利。続く日本戦に6-8、台湾戦に延長戦の末4-5で敗れた。突破へ厳しい条件が付きつけられたオーストラリア戦に7-2で勝利。4大会ぶりの準々決勝進出を決めていたが、マイアミでの戦いは1試合で終わった。



（THE ANSWER編集部）