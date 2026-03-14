「バッグの中でスマホ迷子」→ 回避！【ダイソー】おしゃれで可愛い♡「優秀アイテム」

スマホがバッグの中で行方不明……。そんなストレスを回避するなら、スマホを楽に持ち歩けるストラップを試してみて。手軽に取り入れるなら【ダイソー】が頼りになります。今回は、おしゃれで可愛いストラップをピックアップ。スマホの紛失防止になるだけではなく、華やかなデザインでコーデのアクセントにもなりそうです。

高級感のあるパール調スマホショルダー

【ダイソー】「モバイルチェーン（パール調、120cm）」\220（税込）

結婚式などのフォーマルなシーンにもマッチしそうなパール調ビーズのスマホショルダー。上品な光沢があり、プチプラとは思えない高級感が漂います。ゴールドカラーの金具も、華やかなアクセントに。長さは約120cmあるので、スマホを肩掛けにしておけば紛失防止になりそう。オールシーズン使いやすい高コスパアイテムです。

春にぴったりのフラワーデザイン

【ダイソー】「手編みスマホストラップ」\330（税込）

ミサンガのような手編み感が可愛いスマホストラップ。フラワーモチーフが連なった華やかなデザインで、これからの季節にぴったり。ストラップを手首に引っ掛けておくと、スマホが迷子になるのを防止できます。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「甘すぎないカラーが大人可愛くてお気に入り」とのことで、大人も使いやすいのが魅力的。カラーは全部で4種類あるので、店舗で見つけたらぜひチェックして。

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writer：Emika.M