飼い主さんと一緒に布団で眠っていた猫ちゃんの姿が、あまりにも人間のようだと41万再生を超える話題となっています。飼い主さんが布団をめくってみたところ、まるでおじさんのような姿で眠っていた猫ちゃん。その光景が、「安心しきってるね」「幸せそうですね」と、たくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：布団の中で眠っていた猫→『寝相』が気になって見てみたら…飼い主爆笑の『とんでもない光景』】

福ちゃんが入っている布団をめくってみた飼い主さん

Instagramアカウント『@meg_lv123』に投稿され話題となっているのは、大胆な寝相を見せる猫ちゃんの光景。その日、白猫の福ちゃんの飼い主さんは、カメラを構えながら布団の端をそっと捲ってみたそう。布団の中に入っている福ちゃんが、いったいどんな姿で眠っているのか見てみたくなった飼い主さんは、その光景をカメラに収めることにしたのでした。

そこで、福ちゃんを驚かせないようにゆっくりと布団の端をめくっていく飼い主さん。その直後、飼い主さんは思わず笑ってしまう、福ちゃんの予想外の姿を目撃することとなったのでした。

衝撃的すぎる福ちゃんの寝相

福ちゃんがどんな姿で眠っているのかと、布団をめくっていく飼い主さん。すると…そこには、まるで人間のように完全に脱力しきった福ちゃんの姿が！

仰向けになって左の前足と後ろ足をだらんと伸ばしたその姿は、まさに熟睡している人間の姿そのもの。そんな予想外の福ちゃんの寝姿に、飼い主さんは思わず笑いが込み上げてきたといいます。

福ちゃんはというと、油断しきった姿を見られた恥ずかしさからなのか、それとももっと眠っていたかったのか、飼い主さんと目が合うと何か言いたそうな様子でしっぽを振っていたといいます。

飼い主さんに指摘されて、猫っぽくしてみる福ちゃん

完全に脱力しきった福ちゃんの姿を見た飼い主さんは、笑いが収まると「大丈夫その寝方は？猫として（笑）」と、誰もが頭をよぎらせたであろう質問を福ちゃんに投げかけてみたそう。すると、福ちゃんも自分が猫だったことを思い出したのか、さりげなく体を捻って体勢を整え、猫らしさをアピールし始めたとのこと。

そんな油断しきった福ちゃんの寝姿は、たくさんの人に癒やしを届けてくれることに。これだけ警戒心ゼロでぐっすり眠れてしまう福ちゃんの幸せそうな姿に、なんだかほっこりしてしまいます。

こちらの光景には、「可愛がられすぎてしまったニャンコの末路」「布団から少し出た足が人間っぽくていいw」「バレたら猫っぽくするの可愛すぎる」と、絶賛の声が次々と寄せられることに。

飼い主さんのInstagramアカウントでは、そんな福ちゃんと茶トラ猫のココちゃんの穏やかで平和な日常が綴られています。

福ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@meg_lv123」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。