タレントの西村知美（５５）が、デビュー４０周年を迎える今月２０日に、３８年ぶりとなる単独ライブを開催する。近年はバラエティー番組での活躍が目立つが、シングル２２枚、楽曲１００曲以上を発表した「８０年代アイドル」として原点に立ち返る。２００２年に挑戦した日本テレビ系「２４時間テレビ」での１００キロマラソンや数多くの資格取得など、激動の芸能人生を振り返った。（堀北 禎仁）

西村が話せば話すほど、どこまでも謙虚な人柄が伝わってくる。「まさか４０周年まで芸能界で生き残っているなんて。どこかでフェードアウトして消えていこうと思っていましたから」という言葉にも、全くウソがない。瞬く間に周囲が笑顔になった。

姉が応募した雑誌「Ｍｏｍｏｃｏ」のオーディションでグランプリに輝き、１５歳で上京した。「半年ぐらいは本当にしゃべれなかった。歌も苦手、演技も苦手。『これだけは負けない』みたいなものがなかった」。それでも１９８６年３月２０日に発売したデビュー曲「夢色のメッセージ」がヒットし、同年９月リリースの「わたし・ドリーミング」で日本レコード大賞新人賞を受賞した。

移動中も雑誌などの取材を受ける多忙ぶり。睡眠時間は平均３時間ほどで、徹夜もざらだった。「毎晩泣いていた。かといって、地元の山口へ帰るチケットの買い方も分からなかった。（堀越高校に）通学する電車の反対のホームから乗って、失踪しようと何度も思った」が、迷惑がかかると考えて踏みとどまった。

転機となったのは、三宅裕司がパーソナリティーを務めるラジオへの生出演。「初めて自分の言葉でプライベートの話をしたら、水を得た魚のようにしゃべってしまって。『しゃべるってこんなに楽しいの？』と初めて感じた仕事だった」。直後に出演した大竹まことのラジオでも絶好調。ファンから「同じ人とは思えない」というほどの変貌（へんぼう）をもたらしてくれた２人の先輩に「恩人です」と感謝する。

トークの面白さが評判となり、９０年代に入るとバラエティータレントに「まさかの転職」を遂げた。ＴＢＳ系「さんまのＳＵＰＥＲからくりＴＶ」には９２年の初回から出演した。

明石家さんまの圧倒的な司会力は忘れられない。「聖徳太子みたいに、小さい声でも拾ってくださる。あと１対１で目を見てしゃべってる時に、もう次の人に合図を送るんですよ。さんまさんの優しさは、目を見てちゃんと判断してくれること。アイコンタクトで（話を振られて）ダメと分かっても、ちゃんとオトしてくれる。そこが天才」。番組に貢献できていないとして卒業を考えたこともあったが、さんまの信頼を感じ「最後までついていこう」と決心。産休期間を挟み、番組終了まで２２年半レギュラーを務め上げた。

まだ２０歳だった９１年に「初めて苦手なことに挑戦した」というホノルル・マラソンも、西村の人生を変えた。７時間２０分で完走し「４１キロまでは『もう二度と走らない』と後悔したけど、ゴールした途端に次の目標を決めていた」。９４年の同マラソンでは、約１時間タイムを縮めて“有言実行”。同年のリレハンメル冬季五輪では聖火ランナーも務めた。

２００２年には「２４時間テレビ」で、女性ランナーとして初めて１００キロマラソンを完走。当初は「絶対無理」とオファーを２回断ったが、当時のプロデューサーから「今まで会ったことのない自分に会ってみないか」と説得されて翻意した。「まだ私の知らない私がいるのかな、と思った。１人で走るわけじゃなく、３００人のスタッフの上に乗っかって運んでくださる。みんなを信じて頑張った。本当にやってよかったお仕事」。ゴール時は意識がもうろうとなり、伴走者として肩を貸した夫に気づかず。翌朝の新聞で写真を見て驚いたという。

デビュー４０周年記念日の今月２０日には、まだ昭和だった８８年のツアー以来となる単独ライブを東京・渋谷のＪＺ Ｂｒａｔ ＳＯＵＮＤ ＯＦ ＴＯＫＹＯで開催する。きっかけはコロナ禍に始めた音声メディア・ＶｏｉｃｙやＹｏｕＴｕｂｅ配信だった。１００曲を超える自身の楽曲の魅力に気づき「コンプレックスだった歌を避け続けていたけど、私の都合で眠らせているのはもったいない」と一念発起した。

「私を応援してくださっている方は、歌が苦手な私も全部ひっくるめて応援してくれている。安心して歌える。等身大で１００％の“とろりん（アイドル時代の愛称）”を楽しんでいただきたい。喉が続く限り、皆さんが飽きるまで歌おうと思ってます」

最初で最後の気持ちで臨むライブだが、応募が殺到して追加公演を含めてソールドアウトに。ライブ後の歌手活動について「ファンミーティングでも感謝祭でも、違った形で歌をお届けする機会があったら」と含みを持たせた。

西村は芸能界屈指の資格マニアとしても知られる。マラソンと同様に「自分に自信がないから、何か一つでも自信を持てるように」と始めた。９８年に取得した「甲種防火管理者」など５９もの資格を持つ現在も「キャンプインストラクターや防災士など、取りたい資格をリストにしている」と向上心を見せた。

一人娘が大学生になった時には「心理学を勉強したい」と、自身も入学寸前まで手続きを進めたという。現在はライブの準備で手いっぱいだが「６０歳を超えたらそういう時がくるかな」と、大学進学の夢も諦めていない。

これまで頻尿やいびきといったデリケートな悩みも明かしてきた。「隠して後から説明するよりは、最初からオープンにしちゃった方がいい。カミングアウトしたことで、いろんな情報が入ってきた。同世代でこんなに悩んでいるのを知れたのも心強かった。感謝もされた」と前向きだ。

「永六輔さん、さだまさしさん、うつみ宮土理さん…。大御所の方にかわいがっていただいたからこそ、芸能界で続けてこられた。きれい事ではなく、心の底から感謝の気持ちを持つと人生が変わる。その集大成が４０周年。今年は感謝の言葉を形にして表現していきたい」。マラソンやリスキリング（学び直し）にブームのはるか前から取り組んだ“先駆者”は、愛されながら学ぶ達人だった。

◆西村 知美（にしむら・ともみ）本名・西尾知美。１９７０年１２月１７日、山口県宇部市生まれ。５５歳。８６年３月に映画「ドン松五郎の生活」で主演デビューし、同時に主題歌「夢色のメッセージ」で歌手デビュー。９７年に元タレントの西尾拓美さんと結婚。０３年に長女を出産。近年は８０年代アイドルを中心としたコーラスグループ「ネオ☆スターズ」としても活動。身長１５５センチ。血液型Ｏ。