◆ＷＢＣ 準々決勝 ドミニカ共和国１０―０韓国＝７回コールド＝（１３日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

韓国は投手陣が崩れてまさかのコールド負けを喫し、準優勝した２００９年以来となる４強進出を逃した。序盤からドミニカ共和国戦の迫力に押され、３回までに７失点で主導権を握られた。

先発リュヒョンジンは２回先頭のゲレロに四球を与えると、１死からカミネロの適時二塁打で先取点を献上。なおも１死三塁から遊ゴロの間に１点を追加され、さらにタティスの適時打を浴びてたところで降板。２回途中３安打３失点と仕事が果たせなかった３８歳のベテランはベンチで肩を落とした。

３回にもゲレロ、マチャドの連続適時打や連続押し出しで４失点と完璧な“ワンサイドゲーム”となった。０―７の７回２死一、三塁で最後はウェルズに“サヨナラ３ラン”を被弾。屈辱の敗退が決まった瞬間、韓国ナインは歓喜に沸く相手を見てぼう然とした。

韓国は１次Ｒで日本、台湾に敗れたが、チェコ、オーストラリアに勝利を収め、２勝２敗ながら失点率の差で２位で突破。準優勝だった０９年の第２回大会以来１７年ぶりの大会８強入りしたが、強力打線の前に屈した。

ドミニカ共和国は優勝した２０１３年以来となるベスト４が決まった。