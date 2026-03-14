岩本照＆松田元太の“至極の休日旅”2分に凝縮 『カラちゃんとシトーさんと、』予告公開
Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太がダブル主演を務めるPrime Video連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（28日午前0時より独占配信）の本予告映像が公開された。
【動画】カラちゃん＆シトーさんの休日旅が満載！予告編
高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックが原作の『カラちゃんとシトーさんと、』は、おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒される”ヒーリングドラマ”。
今作の音楽は、ピアノトリオ・fox capture planが担当。映画・ドラマ『コンフィデンスマンJP』シリーズの劇中音楽や『第74回NHK紅白歌合戦』のグランドオープニング楽曲など、数多くの有名作品の音楽を手がけてきた彼らとのタッグにも注目だ。
そんな温かなジャズロックにのせた本予告映像が解禁。日本全国を旅するカラちゃんとシトーさんがグルメとサウナを堪能してととのう様子や、2人で降り積もる雪に飛び込む“雪ダイブ”、着物姿で街中を散策する様子など…観ているだけでも癒やされる“至極の休日旅”をぎゅっと2分間に凝縮。
2人の心地よい関係性や表情を新たなシーン満載で描く。配信開始に先がけ、一足先に今作の世界観をたっぷりと味わうことができる内容となっている。
【動画】カラちゃん＆シトーさんの休日旅が満載！予告編
高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックが原作の『カラちゃんとシトーさんと、』は、おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒される”ヒーリングドラマ”。
そんな温かなジャズロックにのせた本予告映像が解禁。日本全国を旅するカラちゃんとシトーさんがグルメとサウナを堪能してととのう様子や、2人で降り積もる雪に飛び込む“雪ダイブ”、着物姿で街中を散策する様子など…観ているだけでも癒やされる“至極の休日旅”をぎゅっと2分間に凝縮。
2人の心地よい関係性や表情を新たなシーン満載で描く。配信開始に先がけ、一足先に今作の世界観をたっぷりと味わうことができる内容となっている。