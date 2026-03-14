『再会』竹内涼真ら“同級生”4人がクランクアップ 一人だけ遅れて撮了も「なんか僕ら4人っぽい」
俳優・竹内涼真が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜 後9：00）の最終回が、17日に放送されるのを前に、キャスト陣のクランクアップコメントが公開された。
【動画】竹内涼真が暴露！？井上真央の“天然”行動に瀬戸康史＆渡辺大知も爆笑！
本作は、人気作家・横関大氏が出版した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した主人公・飛奈淳一ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手と再会するのだが…。宿命的な再会から始まる、この冬一番切ないヒューマンラブミステリー。
一番乗りでオールアップしたのは井上。その表情は実に晴れやかで、労をねぎらうために駆けつけた竹内＆瀬戸＆渡辺と、満面の笑みでハグする胸熱の光景も。そんな中、井上は「とても穏やかな現場だったので助けられました。同級生の皆さんには、たくさん笑わせてもらったり、心を動かされたり。その中で私自身もいろいろなチャレンジができたかなと思います」と、実り多き撮影の日々を回顧。あいさつを終えると、愛らしいピースサインも繰り出し、最後まで現場を明るく盛り上げた。
数時間後には男性同級生3人のシーンをもって、竹内と瀬戸も全撮影を終了。てっきり3人一緒にオールアップすると思っていた竹内は、渡辺だけ別日の撮影が残っていると知って、「えっ!?」と絶句。瀬戸も「まさか、一緒に終われないというね…」と、寂しげにつぶやく一幕も。
しかし、渡辺が演じる直人は、劇中で何かと同級生たちから1テンポ遅れを取りがち。この展開も実に『再会』らしく、竹内は「直人…ごめんなさい」と頭を下げ、渡辺を気遣いつつも、「直人だけ残っているのも、なんか僕ら4人っぽい」とニッコリ。続けて「皆さんのチームワークと僕ら4人の相性、監督たちの演出のおかげで、きつい状況の中でもすごく愛があって、人間味あふれる温かいドラマになったと思います。皆さんに感謝します」とあいさつし、清々しい表情を浮かべた。
また、瀬戸も「寒い中での撮影もあり、最初はちゃんとお芝居できるかなぁ…という感じでしたが、皆さんの集中力と団結力で、何とか乗り越えることができました。演じていて本当に楽しかったです」と、満ち足りた笑顔。現場を去る前にガッチリ握手を交わし、改めて友情を確かめ合った。
一方、後日ようやく撮了の日を迎えた渡辺は「ちょっと寂しいな。みんなと一緒がよかったな」と、本音を漏らしながらも終始笑顔。「スタッフの皆さんが少しでも作品を良くしようとしているのが伝わってきて、そういう現場に関われて幸せだなぁと思っていました」と、充実感をにじませた。
■竹内涼真（飛奈淳一・役）クランクアップコメント全文
僕ら4人にとってはとても苦しい旅でしたが、皆さんのチームワークと僕ら4人の相性、監督たちの演出のおかげで、きつい状況の中でもすごく愛があって、人間味あふれる温かいドラマになったと思います。皆さんに感謝します。楽しかったし、すごく良い結果に結びついているんじゃないかと思います。ありがとうございました！
■井上真央（岩本万季子・役）クランクアップコメント全文
寒い時期の撮影で、ロケも多くて大変でしたが、とても穏やかな現場だったので助けられました。同級生の皆さんには、たくさん笑わせてもらったり、心を動かされたり。その中で私自身もいろいろなチャレンジができたかなと思います。本当にお世話になりました！皆さんはまだ撮影も残っていると思いますので、最後まで走り切ってください！
■瀬戸康史（清原圭介・役）クランクアップコメント全文
寒い中でのロケ撮影もあり、最初はちゃんとお芝居できるかなぁ…という感じでしたが、皆さんの集中力と団結力で、何とか乗り越えることができました。圭介という役も、原作と台本を読んだ時よりも遥かに豊かな人物になりましたし、演じていて本当に楽しかったです。まだ大知は撮影が終わっていないし、皆さんも大変なシーンの撮影が残っていますが、最後まで駆け抜けてください。ありがとうございました。
■渡辺大知（佐久間直人・役）クランクアップコメント全文
個人的には反省点もたくさんあって、申し訳ない気持ちもあったりしますが、スタッフの皆さんが少しでも作品を良くしようとしているのが伝わってきて、そういう現場に関われて幸せだなぁと思っていました。またどこかでお会いできたら、うれしいです。完成を楽しみにしています。ありがとうございました。でも、（ひとりで撮影を終えるのは）ちょっと寂しいな。みんなと一緒がよかったな（笑）。
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本作は、人気作家・横関大氏が出版した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した主人公・飛奈淳一ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手と再会するのだが…。宿命的な再会から始まる、この冬一番切ないヒューマンラブミステリー。
数時間後には男性同級生3人のシーンをもって、竹内と瀬戸も全撮影を終了。てっきり3人一緒にオールアップすると思っていた竹内は、渡辺だけ別日の撮影が残っていると知って、「えっ!?」と絶句。瀬戸も「まさか、一緒に終われないというね…」と、寂しげにつぶやく一幕も。
しかし、渡辺が演じる直人は、劇中で何かと同級生たちから1テンポ遅れを取りがち。この展開も実に『再会』らしく、竹内は「直人…ごめんなさい」と頭を下げ、渡辺を気遣いつつも、「直人だけ残っているのも、なんか僕ら4人っぽい」とニッコリ。続けて「皆さんのチームワークと僕ら4人の相性、監督たちの演出のおかげで、きつい状況の中でもすごく愛があって、人間味あふれる温かいドラマになったと思います。皆さんに感謝します」とあいさつし、清々しい表情を浮かべた。
また、瀬戸も「寒い中での撮影もあり、最初はちゃんとお芝居できるかなぁ…という感じでしたが、皆さんの集中力と団結力で、何とか乗り越えることができました。演じていて本当に楽しかったです」と、満ち足りた笑顔。現場を去る前にガッチリ握手を交わし、改めて友情を確かめ合った。
一方、後日ようやく撮了の日を迎えた渡辺は「ちょっと寂しいな。みんなと一緒がよかったな」と、本音を漏らしながらも終始笑顔。「スタッフの皆さんが少しでも作品を良くしようとしているのが伝わってきて、そういう現場に関われて幸せだなぁと思っていました」と、充実感をにじませた。
■竹内涼真（飛奈淳一・役）クランクアップコメント全文
僕ら4人にとってはとても苦しい旅でしたが、皆さんのチームワークと僕ら4人の相性、監督たちの演出のおかげで、きつい状況の中でもすごく愛があって、人間味あふれる温かいドラマになったと思います。皆さんに感謝します。楽しかったし、すごく良い結果に結びついているんじゃないかと思います。ありがとうございました！
■井上真央（岩本万季子・役）クランクアップコメント全文
寒い時期の撮影で、ロケも多くて大変でしたが、とても穏やかな現場だったので助けられました。同級生の皆さんには、たくさん笑わせてもらったり、心を動かされたり。その中で私自身もいろいろなチャレンジができたかなと思います。本当にお世話になりました！皆さんはまだ撮影も残っていると思いますので、最後まで走り切ってください！
■瀬戸康史（清原圭介・役）クランクアップコメント全文
寒い中でのロケ撮影もあり、最初はちゃんとお芝居できるかなぁ…という感じでしたが、皆さんの集中力と団結力で、何とか乗り越えることができました。圭介という役も、原作と台本を読んだ時よりも遥かに豊かな人物になりましたし、演じていて本当に楽しかったです。まだ大知は撮影が終わっていないし、皆さんも大変なシーンの撮影が残っていますが、最後まで駆け抜けてください。ありがとうございました。
■渡辺大知（佐久間直人・役）クランクアップコメント全文
個人的には反省点もたくさんあって、申し訳ない気持ちもあったりしますが、スタッフの皆さんが少しでも作品を良くしようとしているのが伝わってきて、そういう現場に関われて幸せだなぁと思っていました。またどこかでお会いできたら、うれしいです。完成を楽しみにしています。ありがとうございました。でも、（ひとりで撮影を終えるのは）ちょっと寂しいな。みんなと一緒がよかったな（笑）。