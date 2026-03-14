タレントでモデルの八伏紗世（27）が13日、自身インスタグラムを更新。食事ショットを投稿した。

デコルテを大胆に露出したオフショルダーの白いトップス姿で「フレッシュジュースだいすき！」とつづり、オレンジとみられる生ジュースを手に笑顔あふれる姿をアップした。

別の投稿では「フォトブック完売御礼『八伏紗世〜たいむとりっぷ。』ご好評につき！ デジタルフォトブック発売決定」と伝え、オレンジを基調としたバンドゥビキニ水着姿を公開した。

また、フォトブック発売記念イベントでのチェック柄ロングスカート姿や、「自画像ステッカー 今回もうまく描けたのでめっちゃお気に入り♪ フォトブック通販はまた別の似顔絵描き下ろします♪ お楽しみにぃ〜」と自身で描いた似顔絵も披露した。

さらに「こういう形のワンピース大好き」とした茶色のミニワンピース姿もアップした。

ファンやフォロワーからも「美味しそう〜」「笑顔さいこうにかわいい」「かわいすぎる」「めちゃくちゃ綺麗で可愛い」「エレガント」「透明感」「癒されます」「何処のお嬢様や〜」などのコメントが寄せられている。

八伏は大阪府出身。15年9月に「着物レンタル京小町」のイメージモデルに選出され、「ヴィッセルクイーンコンテスト2015」準グランプリを獲得してJ1ヴッセル神戸をPRする「ヴィッセルクイーン」として1年間活動。21年にグラビアデビュー。23年3月からレースクイーンとしても活動し、「日本レースクイーン大賞2023」新人部門を受賞。趣味はサッカー観戦、1人外食。トマトソムリエ3級の資格を持つ。好きな漫画はワンピース。愛称は「やぶさや」。キャッチフレーズは「童顔170センチ」。