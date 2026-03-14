今のイタリアではエリア内で泥臭く勝負できるFWが減っている？ 2006W杯を制したトーニが抱える不満「ペナルティエリアに入らず、周囲を動き回っている」
プレミアリーグではマンチェスター・シティのアーリング･ハーランド、ブンデスリーガではバイエルンのハリー・ケインと、ゴールを量産しているセンターフォワードは今でもいる。
しかしイタリア・セリエAでは、センターフォワードの得点数が何とも寂しいものになっている。今季は現時点でインテルFWラウタロ・マルティネスが14ゴールを挙げて得点ランク首位に立っているが、二桁得点に達しているのはラウタロのみである。
FWの得点力問題について指摘したのは、元イタリア代表FWルカ・トーニだ。トーニは2006W杯制覇にも貢献したストライカーであり、ペナルティエリアで強さを発揮する生粋のストライカーだった。
今では中盤に顔を出して攻撃に関与するFWも増えているが、トーニはこのスタイルに納得していない。ジャンパオロ・パッツィーニのポッドキャストにて、FWならペナルティエリアで勝負してほしいとの思いを明かしている。
「ペナルティエリア以外の場所へ攻め込んでいるアタッカーに言いたい。どこでゴールを決めるのかと。（セリエAでFWの得点数が少ないのは）彼らFWがペナルティエリアに入らず、周囲を動き回っているからだ。センターフォワードがクロスを上げるのか？違うと思う。私はストライカーだったが、誰かに対してクロスなんて上げないよ」
器用なFWが増える一方、ペナルティエリアで泥臭く勝負するタイプのFWは減少傾向にあると言えるか。トーニもパッツィーニもペナルティエリアで勝負するストライカーだったが、イタリア国内でそうした選手は減りつつある。