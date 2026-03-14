昨夏にスポルティングCPからアーセナルに加わったFWヴィクトル・ギェケレシュは、徐々に持ち前の得点力を発揮しつつある。しかし、まだセンターフォワードとして完成したわけではない。



『FrutyKing』によると、アーセナルでもプレイした元スウェーデン代表選手のアンデシュ・リンパル氏は同じアーセナルに所属するカイ・ハフェルツ、ガブリエウ・ジェズスの良いところを吸収してほしいと語る。





「ギェケレシュは技術面を向上させる必要がある。個人的な見解では、得点力の面でジェズスはギェケレシュに及ばない。しかし、技術面ではギェケレシュもジェズスには遠く及ばない。ジェズスは非常にスムーズな動きを見せる。ボールの受け方も上手く、チームメイトを活かすことができる。ジェズスのコンディションが良い時はそうしたプレイを見せてくれる。彼のボール扱いは信じられないほどだよ」「ギェケレシュはハフェルツのことも見習うべきだ。ハフェルツは決してボールを失わない。これは最高の長所であり、ハフェルツの強みだ。しかしハフェルツはギェケレシュほどスピードはないし、得点感覚も持ち合わせていない。ギェケレシュが毎日のトレーニングで技術面を向上させ、ボールの受け方やキープ力、試合への関与をもう少し高めることができればアーセナルの偉大な選手の1人になれる」確かにポジショニングやボールキープ、ポストプレイの精度ではハフェルツやジェズスの方が上と言えるか。互いの良いところを吸収できれば、ギェケレシュはさらに完成されたストライカーとなるだろう。