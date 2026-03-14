ノッティンガム・フォレストでプレイするMFドウグラス・ルイスは、ピッチ内だけではなくピッチ外の恋愛事情も話題となってきた。



2021年よりルイスは『世界で最もセクシーな女子サッカー選手』とも言われるアリーシャ・レーマンと交際していて、サッカー界注目のカップルとしてSNS上で何かと注目を集めてきたのだ。



しかし、2人は昨年夏頃に破局したという。4年続いた関係が終わりを迎えたようだが、2人は変わることなくモテモテだ。





レーマンもすでに新恋人とされる男性とのショットをSNSに投稿しているが、それはルイスも同じだ。英『Daily Star』によると、現在ルイスはアーセナルでも活躍したブラジル人MFエドゥ・ガスパールの娘であるドゥダ・ガスパール（19）さんと交際しているという。興味深いのは、父エドゥが昨年からノッティンガム・フォレストのグローバル・スポーツ・ディレクターを務めていることだ。その関係でルイスと娘ドゥダさんが知り合ったのかは分からないが、SNSでは2人のツーショットも紹介されている。同メディアは父エドゥがノッティンガム・フォレストの職を離れる可能性があると伝えているが、ドゥダさんはイギリスに残る予定なのだとか。ルイスの存在も影響しているはずで、エドゥの娘との交際ということもあってルイスの恋愛事情は再び注目を集めている。